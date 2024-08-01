Almanya'da istihbarat teşkilatından AfD önlemi

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eylül ayında üç eyalette yapılacak seçimlerde parlamentolara girerek hükümete dahil olması durumunda ilgili eyaletlerin iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi ile olan bilgi akışının kesileceği belirtildi.

Almanya Redaksiyon Ağı'nın (RND) federal ve eyalet düzeyindeki güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, Brandenburg, Saksonya ve Thüringen'de yapılacak eyalet seçimlerinin ardından, koalisyon ortağı olması halinde bu eyaletlerdeki istihbarat birimleri ile Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) arasındaki veri paylaşımının kesilmesi yönünde karar alındı.

AfD, Almanya'nın doğu eyaletleri olan Saksonya ve Thüringen'de aşırı sağcı olarak sınıflandırılırken, yine doğudaki Brandenburg'da ise şüpheli aşırı sağcı olarak kategorize ediliyor.

Basında yer alan haberlere göre, AfD'nin hükümete katılması halinde ilgili eyaletteki istihbarat dairesinin anayasanın korunmasına ilişkin bulgularını partinin federal yönetimine ya da diğer eyalet teşkilatlarına aktarmasından endişe ediliyor. Haberlerde, güvenlik çevrelerinin raporlarında bu durum karışışında bilgi akışının durdurulmasının mantıklı olacağı yönünde görüşlerin öne çıktığına vurgu yapıldı.

Konstantin Kuhle Fotoğraf: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) parlamento grubu başkanvekili Konstantin Kuhle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AfD'nin söz konusu istihbarat bilgilerine ulaşmaması için bilgi akışının kesilmesinin tavsiye edilebilir olduğunu savundu.

Kuhle, RTL ve ntv yayın kuruluşlarına verdiği demeçte, "Eğer istihbarat bilgilerinin AfD'ye verilmesine izin verirsek, o zaman bu bilgiler Vladimir Putin'e de verilebilir" dedi.

AfD'nin Almanya için bir güvenlik sorunu olduğunu kaydeden Kuhle, bunun nedeninin aşırı sağcı görüşleri ve her şeyden önce, "AfD'nin Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerin Almanya'daki uzantısı olması" olduğunu söyledi.

Thüringen ve Saksonya'da yeni eyalet parlamentoları 1 Eylül'de seçilecek. Brandenburg'da ise seçimler 22 Eylül'de yapılacak.

AFP / TY,ET

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