Almanya'da insan kaçakçılarına karşı eş zamanlı iki operasyon

Almanya'nın doğu ve kuzeyinde insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle organize bir gruba operasyon düzenlendi. Federal Polis şebekenin en az 85 sığınmacıyı "kısmen ölüm tehlikesi olan şartlarda" Balkanlar üzerinden kamyonlarla Almanya'ya getirdiğini açıkladı. Thüringen eyaletinde, ikisi Altenburg'da biri Erfurt'ta olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Aşağı Saksonya'daki Ronnenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Greifswald kentlerinde de çeşitli adreslere baskın düzenlendi ve arama yapıldı. Kaçakçılığı organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılırken şüpheliler arasında altı farklı nakliyede aracı kullanan şoförün de bulunduğu açıklandı.

Polisin şebekenin varlığına dair şüphesi Almanya'nın güneydoğusundaki 4 ve 17 nolu otobanlar üzerinde fark edilen insan kaçakçılığı olayları sonrasında oluştu. Olaylardaki benzerlikler üzerine polis bir özel komisyon kurarak soruşturma başlattı. Uluslararası çapta başlatılan soruşturmaya Avrupa polis teşkilatı Europol de destek verdi. Şebekenin her bir sığınmacıdan 1200 ile 3 bin 500 euro arasında ücret aldığı sanılıyor.

Baskınlarda el konulan materyaller üzerinde delil incelemesi sürüyor. Kaçakçılıkta kullanıldığı tahmin edilen araç da incelenenler arasında. Gözaltına alınan üç kişinin tutuklu yargılanıp yargılanmayacağına hâkimlik karar verecek. Operasyonlara yaklaşık 120 polisin katıldığı öğrenildi.

Vietnamlı kadınları fuhşa zorlama şüphesi

Öte yandan Berlin'de de Vietnam uyruklu kadınları kaçak yollardan Almanya'ya getirdiği şüphesiyle bir başka şebekeye operasyon düzenlendi. Şebekenin başında 43 yaşında bir Vietnam vatandaşı kadının olduğu ileri sürülüyor. Almanya'ya kaçak yolla gelen kadınların şebekeye olan borçlarını para karşılığı cinsel ilişki yoluyla ödemek zorunda bırakıldıkları ileri sürülüyor.

Berlin'deki altı ev ve işyerinin yanı sıra Hamburg ve Timmendorfer Strand'daki adreslere de baskın düzenlendi. Operasyona yaklaşık 160 polis katıldı.

Şüpheliler arasında 25 yaşındaki bir Vietnamlı kadın ile 64 yaşındaki bir Alman erkek bulunuyor. Şahıslar üzerinde insan kaçakçılığının yanı sıra fuhşa zorlama şüphesi bulunuyor. Soruşturmanın yaklaşık 1 yıl önce başlatıldığı öğrenildi.

Berlin'de aranan adresler arasında masaj ve manikür salonlarının yanı sıra genelev olarak kullanılan bir evin de bulunduğu öğrenildi.

Almanya'da eş zamanlı yapılan iki operasyonun birbirinden bağımsız olduğu iki şebeke arasında bir bağ olduğu yönünde bir işaret olmadığı açıklandı.

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) başkent Berlin'i Batı Avrupa'da faaliyet gösteren Vietnamlı insan kaçakçılarının merkezi olarak görüyor. Yasadışı yoldan Avrupa'ya gelen Vietnamlıların Berlin üzerinden Almanya'ya ve diğer Batı Avrupa ülkelerine dağıtıldığı tahmin ediliyor. İnsan kaçakçıları her bir kişiden yolculuk karşılığında 10 ila 20 bin euro para alıyor. Masaj, manikür salonları, restoranlar, et endüstrisi, tekstil ve temizlik branşı gibi alanlarda kayıtsız çalışan Vietnam vatandaşlarına rastlıyor. Polis bunun arkasında "tüm Avrupa'da aktif" "dev bir ağ" olduğunu ifade ediyor.

AFP, dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe