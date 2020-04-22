Almanya'da insan üzerinde aşı deneyine onay

Yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2'nin yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'a karşı Almanya'da geliştirilen bir aşı için klinik deney yapma izni verildi. Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı aşı ve biyotıptan sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) tarafından yapılan açıklamada, geliştilen etken maddenin insanlar üzerinde denenmesi izninin Mainz merkezli araştırma şirketi BioNTech'e verildiğini duyurdu.

PEI'in açıklamasında "Almanya ve Almanya'da dışındaki toplumlar için insan üzerinde deney yapılması koronavirüse karşı güvenilir ve etkili bir aşı bulunması konusunda önemli bir mihenk taşıdır" denildi.

Söz konusu aşı, ilaç şirketi Pfizer ile Türk kökenli bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucu ve yöneticileri arasında olduğu BioNTech adlı şirket tarafından geliştirildi. Aşıyı geliştiren Mainz merkezli BioNTech şirketinin yönetim kurulu başkanı Dr. Uğur Şahin, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Almanya'da klinik öncesi deneyleri tamamladığımız için mutluyuz ve insanlar üzerinde ilk deneyimlere beklenenden çok daha hızlı başlayabiliriz" dedi.

BioNTech şirketinden yapılan açıklamada aşının 18 ila 55 yaş arasında 200 sağlıklı gönüllü üzerinde deneneceği belirtildi.

PEI, klinik deney süresinin 3 ila 5 ay sürmesini bekliyor. Araştırmada doğru dozajın ve aşının uyumluluğunun klinik deneylerde belirlenmesi hedefleniyor.

Pfizer ile işbirliği yapıyor

Geçen ay ABD'li ilaç üretisi Pfizer ile Alman BioNTech koronavirüse karşı aşı geliştirmek için işbirliği anlaşması yapmıştı. Pfizer ve BioNTech yaptıkları ortak açıklamada, BioNTech'in "mesajcı RNA"lara dayalı ilaç geliştirme platformunu kullanacağını belirtmişti.

Açıklamada şirketlerin işbirliğinin hemen başlayacağı ve aşının Çin hariç tüm dünyada satışı için niyet mektubu imzaladıkları kaydedilmişti. Pfizer ve BioNTech‘in araştırma ve geliştirme için şirketlerin hem ABD hem de Almanya'daki tesislerini kullanacağı açıklandı.

80 aşı projesi yürütülüyor

Koronavirüs ortaya çıkmasından bu yana en az 80 aşı projesinin yürütüldüğü, Çin ve ABD'deki araştırmalarda en az 4 etken maddenin test edildiği bildiriliyor.

PEI Başkanı Klaus Cichutek, bu yıl koronavirüs aşısı için etken madde ile ilgili Almanya'da dört klinik test başlamasının öngörüldüğünü açıkladı. Ancak Cichutek, bu yıl bir aşının halkın kullanımına sunulmasının muhtemel olmadığını söyledi.

dpa, AFP, DW / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe