 Almanya′da insan üzerinde aşı deneyine onay | ALMANYA | DW | 22.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da insan üzerinde aşı deneyine onay

Almanya'da koronavirüse karşı geliştirilen bir aşının klinik araştırması için onay verildi. Alman BionTech firması 200 gönüllü üzerinde test yapacak.

(Sembolik fotoğraf)

(Sembolik fotoğraf)

Yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2'nin yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'a karşı Almanya'da geliştirilen bir aşı için klinik deney yapma izni verildi. Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı aşı ve biyotıptan sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) tarafından yapılan açıklamada, geliştilen etken maddenin insanlar üzerinde denenmesi izninin Mainz merkezli araştırma şirketi BioNTech'e verildiğini duyurdu.

PEI'in açıklamasında "Almanya ve Almanya'da dışındaki toplumlar için insan üzerinde deney yapılması koronavirüse karşı güvenilir ve etkili bir aşı bulunması konusunda önemli bir mihenk taşıdır" denildi.

Söz konusu aşı, ilaç şirketi Pfizer ile Türk kökenli bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucu ve yöneticileri arasında olduğu BioNTech adlı şirket tarafından geliştirildi. Aşıyı geliştiren Mainz merkezli BioNTech şirketinin yönetim kurulu başkanı Dr. Uğur Şahin, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Almanya'da klinik öncesi deneyleri tamamladığımız için mutluyuz ve insanlar üzerinde ilk deneyimlere beklenenden çok daha hızlı başlayabiliriz" dedi.

BioNTech şirketinden yapılan açıklamada aşının 18 ila 55 yaş arasında 200 sağlıklı gönüllü üzerinde deneneceği belirtildi.

PEI, klinik deney süresinin 3 ila 5 ay sürmesini bekliyor. Araştırmada doğru dozajın ve aşının uyumluluğunun klinik deneylerde belirlenmesi hedefleniyor.

Pfizer ile işbirliği yapıyor

Geçen ay ABD'li ilaç üretisi Pfizer ile Alman BioNTech koronavirüse karşı aşı geliştirmek için işbirliği anlaşması yapmıştı. Pfizer ve BioNTech yaptıkları ortak açıklamada, BioNTech'in "mesajcı RNA"lara dayalı ilaç geliştirme platformunu kullanacağını belirtmişti.

Açıklamada şirketlerin işbirliğinin hemen başlayacağı ve aşının Çin hariç tüm dünyada satışı için niyet mektubu imzaladıkları kaydedilmişti. Pfizer ve BioNTech‘in araştırma ve geliştirme için şirketlerin hem ABD hem de Almanya'daki tesislerini kullanacağı açıklandı.

80 aşı projesi yürütülüyor

Koronavirüs ortaya çıkmasından bu yana en az 80 aşı projesinin yürütüldüğü, Çin ve ABD'deki araştırmalarda en az 4 etken maddenin test edildiği bildiriliyor.

PEI Başkanı Klaus Cichutek, bu yıl koronavirüs aşısı için etken madde ile ilgili Almanya'da dört klinik test başlamasının öngörüldüğünü açıkladı. Ancak Cichutek, bu yıl bir aşının halkın kullanımına sunulmasının muhtemel olmadığını söyledi.

dpa, AFP, DW / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Koronavirüsün tedavisinde umut veren ilaç

Bilim insanları yeni tip koronavirüse tedavi aramayı sürdürüyor. Maymunlar üzerindeki son araştırma Remdesivir adlı ilacın kayda değer iyileşme sağladığını gösterdi. (18.04.2020)  

Almanya korona tedavisi için ilaç stoklarını artırıyor

Almanya koronavirüs tedavilerinde takviye olarak kullanılmak üzere yüklü miktarda grip ilacını depoluyor. (01.04.2020)  

"Koronavirüse karşı ilaç bu yıl ruhsat alabilir"

Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) yeni tip koronavirüse karşı ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu açıkladı. (11.04.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Korona: İlacı olmayan virüs  

Benzer içerik

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff

+++Canlı Anlatım: Almanya'da ilk korona aşısı için klinik deneylere başlanıyor 22.04.2020

Koronavirüs tehdidi sürüyor. Dünya genelinde 2,5 milyondan fazla insana bulaşan virüs 177 bin can aldı. 681 bin kişi ise hastalığı yenmeyi başardı. Pandemide günün öne çıkan gelişmeleri...

USA | Coronavirus | US-Präsident Donald Trump

Trump ve valiler arasında korona gerginliği 20.04.2020

Salgın önlemlerinin gevşetilmesini isteyen ABD Başkanı Trump, eyalet valileriyle karşı karşıya. Birçok eyalet valisi, Trump'ın koronadan çıkış planına tepkili.

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

+++Canlı Anlatım: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 140'a yükseldi 20.04.2020

Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. ABD'de 41 bin 379, İtalya'da 23 bin 660, Türkiye'de 2 bin 140 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgında günün öne çıkan gelişmeleri...

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

F-18 savaş uçağı

Alman hükümetinde F-18 çatlağı

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, ordudaki eski Tornadoları, Eurofighter ve F-18 savaş uçaklarıyla yenilemek istiyor. Koalisyon ortağı SPD plana karşı çıkarken muhalefet, bakanı "anayasayı ihlal etmekle" suçladı.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  