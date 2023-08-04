Alman sanayisinin aldığı siparişler Haziran'da arttı

Almanya'da imalat sanayisinin aldığı siparişler Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7 oranında arttı.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre Almanya'da imalat sanayisinin aldığı siparişler Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7 oranında arttı. Alman makine sanayisinin aldığı siparişlerin ve ayrıca hava ve uzay aracı imalatında Airbus'tan alınan büyük siparişin bu artışta rol oynadığı öğrenildi. Söz konusu siparişlerin çıkartılması halinde toplam siparişlerin bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında düşük olacağı açıklandı.

Makine üretiminde siparişler mevsimsel etkilerden arındırıldığında Mayıs ayına göre yüzde 5,1 oranında arttı. "Diğer taşıtlar" kalemi altında yer alan Airbus siparişi ise bu kalemde yüzde 89,2'lik bir artışa neden oldu.

Hint havayolları şirketi IndiGo, Haziran ayında Fransa'nın Le Bourget kasabasında düzenlenen hava ve uzay yolculuğu fuarında Airbus'tan 500 adet A320 tipi uçak siparişi vermişti. Siparişin liste fiyatının 50 milyar 300 milyon euro değerinde olduğu belirtiliyor.

Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin aldığı siparişler ise Haziran ayında yüzde 7,3 oranında azaldı. "Elektronik veri işleme" ve "optik cihaz" branşlarında da yüzde 3,3'lük bir düşüş kaydedildi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sanayide talep, güçlü dalgalanmalardan ve büyük siparişlerin yarattığı özel etkilerden kaynaklı homojen olmayan bir görünüm sergiliyor" denildi. Siparişlerin altı aylık görünüme bakıldığında ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 0,2'lik bir artış gözlemlendi.

AFP / EC,ET

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