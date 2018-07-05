Almanya’da iltica politikasının detayları netleşti

Alman koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) yasa dışı göçü önleyecek tedbirler üzerinde anlaşma sağladı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer koalisyon liderlerinin Berlin’deki görüşmelerinin ardından, varılan mutabakattan memnun olduğunu açıkladı. Seehofer, Avusturya sınırından daha fazla göçmenin geri çevrilebilmesini istiyordu. Koalisyon zirvesinde SPD’nin kalifiye işgücü ihtiyacını karşılayacak bir göç yasası hazırlanması şeklindeki talebi de kabul edildi.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer hafta başında yaptığı açıklamada mülteci politikasında daha katı önlemler alınmadığı takdirde istifa edebileceğini duyurmuştu. Ancak başka bir AB ülkesinde kayıt altına alınan mülteci adaylarının tek taraflı olarak Almanya tarafından sınırdan geri gönderilmesi şeklindeki talebini kabul ettiremedi. İçişleri Bakanı şimdi sınırdan çevrilecek göçmenleri geri kabul etmelerini sağlamak için söz konusu ülkelerle ikili anlaşmalar hazırlanmasına çalışacak.

Anlaşma sağlanabildiği takdirde göçmenlerin işlemleri Federal Polis Teşkilatı’nın Almanya’nın güney sınırlarındaki merkezlerinde yapılacak ve göçmenler ilk kayıtlarını yaptıkları tespit edilen ülkelere iade edilecek. İade işlemleri 48 saat içinde tamamlanacak. SPD’nin itirazı üzerine sığınmacıların topluca tutulacakları "transit merkezlerinden" vazgeçildi. SPD, söz konusu merkezlerin sığınmacılar için insan haklarının ihlal edildiği birer gözaltı kampına dönüşmesinden endişe ediyordu.

Çözümün akıbeti ikili anlaşmalara bağlı

İltica talep edenlerin işlemleri Almanya'nın Avusturya sınırında yapılacak. Ancak sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları çoğunlukla Yunanistan ve İtalya’ya geri gönderilebilmeleri için bu iki ülkeyle anlaşmaya varılması gerekiyor. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles işlemlerin Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ve ikili anlaşmalar kapsamında yapılacağını ve tek taraflı uygulamaların söz konusu olmadığını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer sığınmacılardan hangi ülkenin sorumlu olduğunun daha çabuk açıklığa kavuşturulacağını ve başka bir AB ülkesinde kayıtlı olup Almanya’ya yasa dışı yollardan giren on binlerce göçmenin yakalanması için ek polisiye tedbirler alınacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Seehofer’in Viyana’da buluştuğu Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Berlin’de Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkelerinden transit geçiş yaparak Almanya’ya giren göçmenleri geri almayacaklarını duyurdu. Her iki başbakan da başka bir AB ülkesinde ilk başvurusunu yapanlardan sorumlu olmadıklarını söyledi. Mülteci akınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya da başka AB ülkelerine geçenlerin geri alınmasının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Orban yumuşamıyor

Önümüzdeki hafta yapılması planlanan üçlü içişleri bakanları buluşmasında Akdeniz’in Almanya, Avusturya ve İtalya tarafından göçmenlere kapatılması konusunun ele alınacağı öğrenildi. Avusturya Başbakanı Kurz, Akdeniz’den Avrupa’ya geçişlerin önlenmesinin İtalya üzerindeki baskıyı da azaltacağını söyledi.

Berlin’de Başbakan Merkel ile iltica politikasını görüşen Macaristan Başbakanı Orban göçmen kabul etmeyeceklerini ve ülkesi AB’ye ilk ayak basma noktası olmadığından, geri kabul anlaşmaları da imzalamayacaklarını söyledi. Orban, Macaristan üzerinden Avrupa’ya dağılan göçmenlerin, AB’ye ilk ayak bastıkları ülke olan Yunanistan’a iade edilmeleri gerektiğini belirtti. Orban, Macaristan’ın güney sınırlarında aldıkları önlemler sayesinde Almanya’nın yükünü önemli ölçüde azalttıklarını ve bu nedenle Almanya’nın kendilerini dayanışma göstermedikleri gerekçesiyle eleştirmesini doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

DW,dpa/AG,DÇÜ

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