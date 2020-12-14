Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 27 Aralık'ta

Almanya'da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn eyaletlerin sağlık bakanlarıyla dün bir kez daha biraraya geldi. Toplantıya başkanlık eden Berlin eyalet yönetimi ülkede ilk koronavirüs aşısının 27 Aralık tarihinde yapılması hedefinde mutabık kalındığını kamuoyuyla paylaştı.

Almanya'da ilk aşılamalar yaşlı bakımevlerinde yapılacak. Alman hükümeti Mainz merkezli BioNTech ile ABD'li Pfizer'in geliştirdiği aşıya Noel öncesinde Avrupa çapında izin çıkacağını tahmin ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 23 Aralık tarihinde aşıya izin vermesi halinde 27 Aralık tarihinde de aşılamanın başlaması öngörülüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AB ülkelerini korona aşısı hazırlıkları konusunda acele etmeleri yönünde uyardı. Die Welt gazetesinin bugünkü sayısına bir mülakat veren Kyriakides "Herkes aşının olabildiğince hızlı bir biçimde vatandaşların kullanımına hazır hale gelmesi için çalışmalarını tamamlamalı" dedi. Kyriakides "Bu hepimiz için en güzel Noel hediyesi olacaktır" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Başbakanı Angele Merkel bugün BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile videokonferans yoluyla görüşecek. Toplantıya Sağlık Bakanı Spahn ile Federal Araştırma Bakanı Anja Karliczek de katılacak.

Spahn, Çarşamba akşamı ZDF'e yaptığı açıklamada Almanya'daki hastanelerde tüm hastaların bakımının yapılabildiğini söyledi. Ancak Spahn hastanelerin tam doluluk halinde olduğunu ve bazı hastanalerde "kısmen kapasitenin üstünde yoğunluk olduğunu" da ifade etti.

Saksonya'nın Zittau kentinde bulunan Bergland Hastanesi Başhekimi Mathias Mengel'in dün T-Online'a yaptığı açıklama Almanya'da dikkat çekmişti. Mengel "Geçen haftalarda birden fazla kez kimin oksijen alıp kimin almayacağı konusunda karar vermek zorunda kaldık" demişti.

dpa / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe