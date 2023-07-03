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Almanya'da bir ilk: AfD'li belediye başkanı

2 saat önce

Sağ popülist AfD'nin adayı Hannes Loth, Saksonya-Anhalt'a bağlı Raguhn-Jeßnitz kasabasındaki belediye başkanlığı seçimini kazandı. Böylelikle Almanya'da ilk kez AfD'li bir siyasetçi belediye başkanlığına seçilmiş oldu.

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Raguhn-Jeßnitz'in yeni Belediye Başkanı Hannes Loth
Raguhn-Jeßnitz'in yeni Belediye Başkanı Hannes LothFotoğraf: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Geçen hafta Almanya'nın Sonneberg bölgesindeki kaymakamlık seçimini kazanarak  bir ilke imza atan AfD, bu kez de Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Raguhn-Jeßnitz kasabasındaki belediye başkanlığı seçiminde başarı sağladı.

Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı 8 bin 800 nüfuslu Raguhn-Jeßnitz kasabasında pazar günü yapılan belediye başkanlığı seçiminin ikinci turunu, AfD'nin adayı Hannes Loth'un kazandığı bildirildi. Seçime katılım oranı yüzde 61 dolayında olurken, Loth oyların yüzde 51,1'ini aldı. Loth, seçime bağımsız giren Nils Naumann'a karşı yarışıyordu.

AfD Saksonya-Anhalt eyalet teşkilatı başkanı Martin Reichardt, seçim sonuçlarının "partinin ülke genelinde yükselişe geçtiğinin bir sinyali" olduğunu belirtti. Reichardt, bu eğilimin Almanya'nın "ortası ve doğusunda" kalıcı olmasını beklediklerini söyledi.

"Hayal kırıklığı"

AfD'nin seçim başarısı rakip partilerde hayal kırıklığı yarattı. Sol Parti'nin eyalet teşkilatı başkanları Janina Böttger ile Hendrik Lange, ortak açıklamalarında AfD'nin seçim başarısını "Sağ radikal AfD'nin temsilcilerinin üst düzey yerel makamları almaya başlamaları oldukça rahatsızlık verici" sözleriyle değerlendirdi.

Yeşiller'in Saksonya-Anhalt eyalet teşkilatı başkanı Dennis Helmich ise seçim sonucunun "çok büyük derecede hayal kırıklığı" yarattığını ifade etti.

Raguhn-Jeßnitz vor Bürgermeisterwahl
Fotoğraf: Jan Woitas/dpa/picture alliance

"Saksonya-Anhalt fenomeni değil"

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise AfD'nin olası seçim başarılarına karşı uyarıda bulundu. CDU'lu Andy Grabner, "Mevcut koalisyonun tercih ettiği politika bu şekilde devam ederse bu AfD'li ne son belediye başkanı ya da kaymakam olur" dedi. Koalisyon hükümetinin politikalarını eleştiren Grabner, AfD'nin yükselişinin bir "Saksonya-Anhalt fenomeni" olmadığı değerlendirmesini yaptı. 

Almanya'da göç ve İslam karşıtı AfD'nin adayı Robert Sesselmann, geçen hafta Sonneberg bölgesinde yapılan kaymakamlık seçimini kazanmıştı. Böylece AfD ilk kez idari yönetimde görev sahibi olmuştu. Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi'nin aşırı sağcılık konusunda "şüpheli vaka" olarak değerlendirdiği AfD son olarak Almanya genelinde yapılan anketlerde yaklaşık yüzde 20 oya ulaşmıştı.

dpa,DW/BÖ,JD

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