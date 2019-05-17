Almanya'da ilköğretimde başörtüsü yasağını tartışmaları sürüyor

Avusturya’da parlamentonun, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların başörtüsü takmasına yasak getiren tasarıyı onaylamasının ardından konu Almanya’da da yoğun bir şekilde tartışılıyor. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yuvada ya da ilkokulda çocukların başörtüsü takmasının dinle ya da inanç özgürlüğüyle bir alakasının olmadığını, bunu çok sayıda Müslüman tarafından da böyle değerlendirildiğini dile getirdi. Kramp-Karrenbauer bu nedenden dolayı başörtüsünün buralarda serbest olup olmaması yönündeki tartışmanın haklı bir tartışma olduğunu ifade etti.

Yasak uygulamasının hukuki boyutu

CDU’lu bir başka siyasetçi, Hessen Eyaleti Kültür Bakanı ve Almanya Kültür Bakanları Konferansı Başkanı Alexander Lorz ise başörtüsüne yasak getirmenin hukuki açıdan kolay olmadığını belirtti. Lorz, "Aileler dini inaçların özgürce yaşanması maddesine atıfta bulunursa, hukuk devletimizin yapabileceği pek bir şey kalmaz" diyerek, başörtüsünü kanunen yasaklamanın Almanya Anayasa Mahkemesi tarafından büyük olasılıkla onaylanmayacağını ifade etti. Alexander Lorz, kişisel görüşü itibariyle öğrencilerin derslere başörtüsü ile girmesine karşı olduğunu vurgulayarak, "Pedagojik ve uyumsal açıdan değerlendirildiğinde, ilköğretim çağında çocukların başörtüsü takmasına, hem de İslam’da da böyle bir kural yok iken, karşı çıkmak gerekir" dedi.

Birlik Partileri’nden tasarı hazırlığı

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Adalet Bakanı Katarina Barley de, kız çocuklarının öz güveni yüksek özgür birer kadın olmaları yolunda desteklenmeleri gerektiğini dile getirerek, yasak tartışmalarının bu açıdan yararlı olacağı konusunda kuşkulu olduğunu belirtti. Muhafazakar Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden bazı politikacılar, 14 yaşından küçük kız çocuklarına okullarda ve yuvalarda başörtüsü yasağı getirmeye yönelik olası bir tasarı için hukuki çalışmalara başladı.

Video izle 03:20 Paylaş Almanya'da çocuklara başörtüsü yasağı tartışılıyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/33CIs Almanya'da çocuklara başörtüsü yasağı tartışılıyor

İslam Konseyi tartışmayı gereksiz buluyor

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanı Lorenz Caffier ise hukuki zorluklara rağmen konunun kamuoyu nezdinde bir hassasiyet yarattığını ve siyasiler olarak bunun üzerine gitmelerinin yararlı olacağını kaydetti. Almanya İlkokullar Birliği Başkanı Maresi Lassek’e göre başörtüsünü yasakla engellemek hem doğru bir yol değil, hem de uygulaması imkansız. Lassek, bunun yerine aileler ve çocuklarla birebir görüşülmesini tavsiye etti. İlköğretim okullarında kız öğrencilerin başörtüsü takmasının nadir görülen bir olay olduğunu belirten Lassek, Müslüman çocukların yoğun bir şekilde bir arada yaşadığı bölgelerde ise bu durumun daha sık görüldüğünün altını çizdi.

Almanya’daki Müslümanlara ait çatı örgütlerinden biri olan Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ise tartışmayı ayrımcı ve gereksiz olarak nitelendirdi. Yasak talebinde bulunanların ellerinde, konuyla ilgili gerçek veriler bulunmadığını ifade eden Kesici, gereksiz bir hayali tartışmanın devamlı gündeme getirildiğini belirtti.

dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe