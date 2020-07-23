 Almanya′da iki yılda 99 ırkçı mektup gönderildi | ALMANYA | DW | 21.08.2020

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ALMANYA

Almanya'da iki yılda 99 ırkçı mektup gönderildi

Almanya'da 2018 yılından bu yana ırkçı içerikli 99 tehdit mektubunun yollandığı belirlendi. Mektupların çoğu ırkçı NSU 2.0 imzasıyla yollandı.

Peter Beuth

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth

Almanya'da ırkçı içerikli mektup ve iletilerin artması üzerine başlatılan soruşturmalar neticesinde 2018 yılından bu yana 99 kez ırkçı tehdit mektuplarının yollandığı tespit edildi. Mektuplardan 82'sinin Almanya'da 8'i Türkiye kökenli 10 kişiyi katleden ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün devamı olduğu izlenimi veren NSU 2.0 imzasıyla postalandığı  kaydedildi.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, Wiesbaden'de eyalet parlamentosu içişleri komisyonunda yaptığı açıklamada, mektupların 8 eyalette toplam 28 kişiye yollandığının tespit edildiğini aktardı. 

Parlamento bünyesinde oluşturulan soruşturma komisyonunda bilgi veren Beuth, mektupların ağırlıklı olarak elektonik posta ile yollandığını, ancak faks ve SMS'in de tercih edildiğini kaydetti. Bakan, tehdit yazılarının onunun ise SMS veya internet iletişim kanalları aracılığıyla yollandığını da sözlerine ekledi.

2018'den bu yana çoğu kadın olmak üzere kamuya mal olmuş politikacı, sanatçı, hukukçu, akademisyen ve benzeri kişiler NSU 2.0 imzasıyla yollanan tehdit mektupları alıyor.

Mektupların yollandığı bazı kişilerin iletişim bilgilerinin gizli olması, söz konusu kişilerin adreslerine nasıl ulaşıldığına ilişkin kuşkuları artırırken, mektup yollanan bazı kişilerle ilgili Frankfurt Emniyeti'ndeki bilgisayarlar üzerinden kişisel bilgileri ile ilgili tarama yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Tehdit mektubu alanlar arasında Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth da yer alıyor. Onun dışında Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier’e de tehdit gönderildiği bildirildi. Berlinli komedyen İdil Baydar da tehdit mektubu almıştı. NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız da 2018 yılında ırkçı tehdit mektupları aldığını açıklamıştı.

NSU 2.0 imzasıyla aşırı sağcı tehditler gönderen kişi veya gruplar, 2000-2006 yılları arasında  8'i Türkiye kökenli 10 kişiyi katleden ve varlığı 2011’de gün yüzüne çıkan aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU)  örgütünün devamı izlenimi yaratıp, başta solcu ve Yeşiller olmak üzere ırkçılıkla mücadele eden politikacıları, sanatçıları, hukukçuları ve akademisyeleri ve benzeri şahsiyetleri hedef alıyor ve onlar ile ailelerini öldürmekle tehdit ediyor.

AFP, dpa/ETO/TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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