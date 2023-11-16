Almanya'da İslamcı derneğe operasyon

Almanya'da Lübnan Hizbullahı ile ilişkili olduğu şüphesi ile Hamburg İslam Merkezi'ne ait çok sayıda noktada arama yapıldı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser "Gözümüz İslamcı kesimin üzerinde" dedi.

Almanya'da faaliyetleri yasaklanan ve terör örgütü olarak nitelendirilen Lübnan Hizbullahı'nı desteklediği şüphesi ile Hamburg İslam Merkezi (IZH) ve bağlantılı beş derneğe yedi eyalette operasyon düzenlendi. Federal İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Hamburg, Aşağı Saksonya, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerindeki 54 noktaya baskın düzenlenerek arama yapıldı. Açıklamada, Hamburg İslam Merkezi ile diğer beş dernek hakkında dernekler yasası kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Alman emniyet ve istihbarat yetkilileri, IZH'nin Almanya'da faaliyetleri yasaklanan Hizbullah milislerini desteklediği şüphesi üzerinde duruyor.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında IZH'nin "anayasal düzen ve halkların anlaşması düşüncesine aykırı faaliyetler içinde olduğu" şüphesinin bulunduğu belirtildi.

"Gözümüz İslamcı kesimin üzerinde"

Faeser "Gözümüz İslamcı kesimin üzerinde. Özellikle şimdi olduğu gibi birçok Yahudi'nin kendini tehdit altında hissettiği bir dönemde İslamcı propaganda veya antisemitik ya da İsrail karşıtı nefret söylemine müsamaha göstermiyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan "Şu an çok dikkatli olmalı ve sert tavır almalıyız. Bu nedenle dayanağı olan her türlü şüpheyi araştırıyoruz" dedi.

Faeser, IZH'nin uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiğini ve İslamcı olarak sınıflandırıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, yapılan aramalara ve operasyon hazırlıklarına Anayasayı Koruma Teşkilatı, federal ve eyalet düzeyindeki polis teşkilatları ile Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) katıldı.

Almanya Hizbullah'ın faaliyetlerini yasaklamıştı

Almanya'da 2020 yılında Hizbullah örgütünün tüm faaliyetlerine yasak getirilmişti. O dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın "İsrail devletinin şiddet yoluyla yok edilmesi çağrıları yaptığı ve varoluşunu sorguladığı" belirtilmişti.

Açıklamada, Alman güvenlik birimlerinin "Hizbullah gibi terör örgütlerine karşı hukuk devletinin bütün yöntemleri ile mücadele ettiği" vurgulanmış, Hizbullah'ın yabancı bir örgüt olması nedeniyle organizasyonun yasaklanamayacağına, ancak faaliyetlerinin yasaklanabileceğine dikkat çekilmişti.

ABD tarafından 1997'de, Almanya tarafından da 2020'de terör örgütü olarak tanımlanan Hizbullah, başka birçok ülke tarafından da terör yapılanması olarak görülüyor.

AFP/SSB, JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?