Almanya'da İslam Konferansı düzenleniyor

Almanya'da İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yapılan İslam Konferansı bugün toplanıyor. Konferansın gündeminde antisemitizm ve Müslüman düşmanlığı ile mücadele var.

Almanya'da faaliyet gösteren Müslüman derneklerinin çatı kuruluşları ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Alman İslam Konferansı bugün toplanıyor. Başkent Berlin'de iki gün sürecek konferansın ana gündem maddesini antisemitizm ve Müslüman düşmanlığıyla mücadele oluşturuyor.

Konferansta ev sahibi konumundaki Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de bir konuşma yapacak. Faeser'in konuşmasında AB ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarından sonra Almanya'da artan Yahudi düşmanı motifli eylemler ile bazı Müslüman kuruluşların bu terör saldırına yeterince tepki göstermemesine vurgu yapacağı belirtiliyor.

Faeser'den Müslüman kurulaşlara "şeffaflık" çağrısı

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, İslam Konferansı öncesinde Alman basınına yaptığı açıklamada, Müslüman örgütlerini antisemitizme karşı daha açık tavır sergilemeye çağırdı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Feaser, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, "Cuma namazlarında, cemaatlerinde ya da kendi sosyal medya kanallarında Yahudi ve İsrail düşmanlığına karşı daha yüksek bir ses tonuyla ve net bir şekilde konuşmak Almanya'daki büyük İslam derneklerinin de sorumluluğudur" dedi.

Köln'deki DİTİB Merkez Camisi Fotoğraf: Reuters/W. Rattay

"Büyük İslami dernekler, antisemitik öfkenin daha fazla yayılmaması için yardımcı olmalıdır. Bu konuda bazı derneklerden hem içeride hem de dışarıda daha fazla şeffaflık bekliyoruz" diyen Alman Bakan, aynı zamanda Müslümanlara yönelik genel şüpheye karşı da uyarıda bulundu. Faeser, "Biz İslam'a karşı değil, İslamcılara karşı sert önlemler alıyoruz. Bu ayırım son derece önemlidir. Almanya'daki Müslümanlar hiçbir koşul altında İslamcı terörden sorumlu tutulmamalıdır" dedi.

Faeser, "Almanya'daki Müslümanların çoğunun demokratik bir toplumda kök saldıklarını ve Hamas'ın barbar şiddeti karşısında dehşete düştüklerini" belirterek "Bu nedenle her türlü genelleme yanlıştır ve bunlar sadece bölünmeye ve dışlanmaya yol açar" diye konuştu.

Koferansa geniş katılım

Konferansta İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Almanya'daki Müslüman, Yahudi kuruluşları ile kilise temsilcileri, sivil toplum örgütleri, bilim ve siyaset dünyasından da isimler yer alıyor.

Alman İslam Konferansı 2006 yılından bu yana düzenleniyor. Konferans ilk olarak dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble (Hristiyan Demokrat politikacı) tarafından düzenlenmişti. Konferansın temel amacı ülkede yaşayan Müslümanlar ile devlet arasında merkezi bir diyalog platformu oluşturmak, Müslümanların dini ve toplumsal uyumlarını tesis etmek olarak açıklanmıştı.

dpa,KHA/TY,HS

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