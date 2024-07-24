Almanya'da İran bağlantılı dernek yasaklandı

Almanya'da İçişleri Bakanlığı İran ile bağlantılı olduğu belirlenen Hamburg İslam Merkezi'ni (IHZ) yasakladı. IHZ, İran rejiminin Avrupa'daki propaganda merkezi olarak görülüyordu.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Hamburg İslam Merkezi (IZH) adlı derneğin yasaklandığını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada yasak kararının İran İslam Cumhuriyeti'ne yakınlığıyla bilinen derneğin Almanya'nın diğer kentlerindeki alt birimlerini de kapsadığı ve derneğin mal varlığına el konulacağı belirtildi.

Yasaklama kararı çerçevesinde bu sabah Hamburg'un yanı sıra aralarında Bremen, Aşağı Saksonya ve Bavyera'nın da bulunduğu sekiz eyalette IZH ile bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 53 mülkte arama yapıldı. Aranan binalar arasında dernek bünyesindeki Hamburg Mavi Camii de yer aldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İran dini liderliğinin doğrudan bir temsilcisi olan IZH, sözde 'İslam Devrimi' ideolojisini Almanya Federal Cumhuriyeti'nde saldırgan ve militan bir şekilde yaymakta ve bunu gerçekleştirmek niyetiyle hareket etmekteydi" denildi.

Geçen yılın Kasım ayında İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında derneğin kapatılabilmesi için kanıt aramak üzere baskınlar düzenlenmişti.

Baskınlara çok sayıda polis katıldı. Fotoğraf: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

"Deliller şüpheleri doğruladı"

İçişleri Bakanı Nancy Faeser Kasım ayındaki baskınlarda ele geçirilen materyallerin "ciddi şüpheleri" doğrulayan nitelikte olduğunu belirterek IZH'nin "Almanya'da İslamcı, totaliter bir ideolojinin propagandasını yaptığını" belirtti. Bakan, "Söz konusu İslamcı ideoloji insan onuruna, kadın haklarına, bağımsız yargıya ve demokratik devletimize karşıdır" ifadelerini kullandı.

Faeser, IZH ve alt örgütlerinin aynı zamanda İslamcı Hizbullah'ı desteklediğini de vurgulayarak yapılanmanın antisemitik bir tutum sergilediğini de sözlerine ekledi.

Bakan, söz konusu dernek ve alt birimlerinin yasaklanmasının Almanya'daki Şiilerin "barışçıl inanç ve din uygulamalarını" ise "kesinlikle etkilemediğini" vurguladı.

Hamburg Senatosu yasağı memnuniyetle karşıladı. Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote "İnsanlık dışı İran rejiminin bu ileri karakolunun kapatılması İslami aşırıcılığa vurulmuş gerçek bir darbedir" dedi.

Yasaklanan IZH, Avrupa'daki en önemli Şii cemaat merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dernek 1953 yılında sürgündeki İranlılar tarafından kuruldu ve finanse edildi. Özellikle 1979'dan sonra Tahran'da kökten dincilerin iktidara gelmesinden bu yana İran'la yakın bağlarını korudu. Bu nedenle Hamburg Anayasayı Koruma Dairesi 1993'ten beri IZH'yi izliyor ve yapılanmayı İslamcı olarak sınıflandırıyor.

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