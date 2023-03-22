Almanya'da "İmparatorluk Vatandaşları"na polis baskını

Almanya'da Aralık ayında hükümeti devirmeyi planladıkları suçlamasıyla operasyon düzenlenen "İmparatorluk Vatandaşları" bugün de polisin hedefindeydi. Yapılan baskınlarda bir polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Almanya'da polis, Aralık ayında hükümeti devirme planları yaptıkları suçlamasıyla operasyon düzenlenen "İmparatorluk Vatandaşları"na yönelik çeşitli eyaletlerde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Baden-Württemberg eyaletindeki Reutlingen kentinde bir özel tim polisine ateş açıldığı, polisin hafif yaralandığı bildirildi. Başsavcılık, polise ateş açan kişinin tutuklandığını açıkladı.

Resmi makamlardan operasyonlara dair ayrıntılı açıklama yapılmazken Alman kamu yayıncılık kuruluşları WDR ve NDR ile Süddeutsche Zeitung gazetesi, operasyonlarda Almanya'nın yedi eyaleti ve İsviçre'de 19 kişiye yönelik arama gerçekleştirildiğini bildirdi. Spiegel dergisi de 22 ev ve binanın arandığını kaydetti.

Aralık'taki operasyonun devamı niteliğinde

Bugünkü baskınların, geçen yıl Aralık ayı başında Almanya'nın çeşitli eyaletleri, Avusturya ve İtalya'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonun bir devamı niteliğinde olduğu bildirildi. Aralık ayındaki operasyonlarda hükümeti devirmek için plan yaptıkları suçlamasıyla 25 kişi tutuklanmıştı.

"İmparatorluk Vatandaşları" adı verilen grubun mensupları, Almanya Federal Cumhuriyeti ve demokratik yapılarını tanımıyor. Alman iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatının verilerine göre İmparatorluk Vatandaşları ve benzer ideolojideki "Özyönetimciler"in taraftar sayısı geçen yıl 2 bin kişi artarak 23 bine yükselmişti.

DW/BK,TY

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