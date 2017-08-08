Almanya'da işsizlik tarihin en düşük seviyesinde

Almanya'da işsizlik rakamları açıklandı. Federal İstihdam Dairesi (BA) tarafından açıklanan rakamlara göre Almanya'da işsizlerin sayısı 2018'in son ayında cüzi miktarda artarak 2 milyon 210 bine çıktı.

Resmi veriler Aralık ayında iş arayanların sayısının bir önceki ay olan Kasım'a kıyasla 23 bin kişi arttığını ortaya koydu. Yüzde 0.1'lik artışla Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 4.9 olarak kayıtlara geçti. 2017'nin aynı ayına kıyasla Aralık itibariyle işsiz sayısı 175 bin azalmış oldu.

Yıllık veriler baz alındığında Almanya'da işsizlerin sayısı, 2.34 milyona düştü. Bu rakam, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden bu yana işsizliğin en düşük seviyeye ulaştığı anlamına geliyor.

Resmi verilere göre 2018'de Almanya'da 2.34 milyon kişi işsizdi. Bir önceki yıla göre işsiz sayısı 193 bin azaldı. Yıllık isşizlik oranı yarım puan azalarak, yüzde 5.2'ye düştü.

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dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe