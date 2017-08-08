 Almanya′da işsizlik tarihin en düşük seviyesinde | ALMANYA | DW | 04.01.2019

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ALMANYA

Almanya'da işsizlik tarihin en düşük seviyesinde

2018'de işsizlik yüzde 5.2'ye düşerek Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinden bu yana aylık en düşük seviyeye geriledi. Aralık ayında ise işsiz sayısı 23 bin kişi arttı.

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Almanya'da işsizlik rakamları açıklandı. Federal İstihdam Dairesi (BA) tarafından açıklanan rakamlara göre Almanya'da işsizlerin sayısı 2018'in son ayında cüzi miktarda artarak 2 milyon 210 bine çıktı.

Resmi veriler Aralık ayında iş arayanların sayısının bir önceki ay olan Kasım'a kıyasla 23 bin kişi arttığını ortaya koydu. Yüzde 0.1'lik artışla Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 4.9 olarak kayıtlara geçti. 2017'nin aynı ayına kıyasla Aralık itibariyle işsiz sayısı 175 bin azalmış oldu. 

Yıllık veriler baz alındığında Almanya'da işsizlerin sayısı, 2.34 milyona düştü. Bu rakam, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden bu yana işsizliğin en düşük seviyeye ulaştığı anlamına geliyor. 

Resmi verilere göre 2018'de Almanya'da 2.34 milyon kişi işsizdi. Bir önceki yıla göre işsiz sayısı 193 bin azaldı. Yıllık isşizlik oranı yarım puan azalarak, yüzde 5.2'ye düştü.

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Küçük işletmelerin umudu sığınmacılar

dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Almanya'da işsiz sayısı 27 yılın en düşük seviyesinde

Almanya'daki işsizlerin sayısı eylül ayında 2 milyon 500 binin altına indi. Çalışan nüfus ise 45 milyona yükseldi. (28.09.2018)  

Almanya ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Alman hükümeti 2018 ve 2019 yılları için yaptıkları ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,8'e düşürdü. Düşüşten dünya ekonomisini sorumlu tutan hükümetin istihdam ve maaşlar noktasındaki öngörüleri ise olumlu. (11.10.2018)  

Euro Bölgesi'nde işsizlik 10 yılın en düşük seviyesinde

Eurostat'ın açıkladığı Eylül verilerine göre 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak ölçülürken, genç işsizliği yüzde 16,8’e yükseldi. Enflasyon oranı ise son altı yılın zirvesinde. (31.10.2018)  

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Küçük işletmelerin umudu sığınmacılar  

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