 Almanya′da işsizlik sayısında rekor düşüş | ALMANYA | DW | 29.11.2019

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ALMANYA

Almanya'da işsizlik sayısında rekor düşüş

Almanya'da işsiz sayısı, yeniden birleşmeden bu yana en düşük seviyesine indi. Buna rağmen halen 2 milyon 180 bin kişi işsiz.

Almanya'da 2 milyon 180 bin kişi işsiz

Almanya'da 2 milyon 180 bin kişi işsiz

Federal Çalışma Ajansı kasım ayında 2 milyon 180 bin kişinin işsiz olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ajans, işsizlik sayısının geçen ekim ayına göre 24 bin kişi, bir yıl öncesine göre ise altı bin kişi azaldığını duyurdu. Geçen yıl yüzde 4,8 olan işsizlik oranında ise değişiklik olmadı. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden bu yana kaydedilen en düşük işsizlik rakamlarına ulaşılmış oldu. Ekimde ise işsizlik sayısı eylüle göre 30 bin gerileyerek 2 milyon 204 bin olarak belirlenmişti.

İşsizlerin sayılarında düşüş kaydedilirken, sınırlı ve düşük gelirli işlerde çalışan sayısında ise hafif bir yükselme görüldü. Geçen ekim ayına göre bu sayı iki bin kişi artarak yaklaşık 3 milyon 140 bin oldu.

Federal Çalışma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Detlef Scheele işsizlik sayılarındaki düşüşe rağmen işgücü piyasasında güncel konjonktürel zayıflığın etkisini gösterdiğini söyledi.

Uzmanlar, ekonomideki konjonktürel zayıflığa rağmen işgücü piyasasındaki olumlu gelişmeyi tüketime bağlıyor. Ekonomistlere göre, tüketici güveni sanayideki zayıflığı dengeliyor. Almanya ekonomisinin öncülerinden otomotiv endüstrisinin ise zorlu küresel pazar koşullarından olumsuz etkilendiği kayediliyor.

dpa/TY,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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