 Almanya’da IŞİD terör hücresine operasyon | ALMANYA | DW | 15.04.2020

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ALMANYA

Almanya’da IŞİD terör hücresine operasyon

Almanya’da IŞİD’e bağlı bir terör hücresinin üyesi olmakla suçlanan dört kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde polisin düzenlediği operasyonda radikal IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle dört kişi gözaltına alındı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti özel güvenlik güçleri ile Düsseldorf Emniyeti'nden polislerin sabahın erken saatlerinde düzenlendiği operasyonda zanlıların Essen, Neuss, Siegen ve Heinsberg bölgesindeki evleri ile farklı altı noktada aramalar yapıldı. 

Gözaltına alınan dört kişinin Tacikistan vatandaşı olduğu ve Federal Mahkeme hakimlerinin bu kişiler hakkında 9 Nisan’da yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

Dört kişinin Mart 2019’den beri tutuklu olan bir başka Tacikistan vatandaşı ile birlikte Almanya’da IŞİD’e bağlı bir terör hücresinin üyeleri olduğu iddia ediliyor.

"Almanya'da saldırı planlandı"

Federal Başsavcılığın verdiği bilgiye göre söz konusu beş kişi Ocak 2019’da IŞİD’e katıldı. Savcılığın açıklamasında, bu kişilerin önce Tacikistan'a gittiği ve orada hükümete karşı mücadele eden silahlı cihatçılara katılmayı amaçladıkları belirtildi. 

Açıklamada, şüphelilerin  daha sonra bu plandan vazgeçerek Almanya'da ölümcül saldırılar düzenlemeye karar verdiği kaydedildi. Başsavcılığın açıklamasına göre bu saldırı planlarıyla ilgili olarak da IŞİD’in Suriye ve Afganistan’daki iki üst düzey yöneticisinden talimat aldı.

Federal Başsavcılık, söz konusu terör hücresi üyelerinin ateşli silah ve cephane temin ettiğini de kaydetti. İnternet üzerinden patlayıcı ve yangına sebep olacak bileşenler siparis ettikleri de iddialar arasında. Grubun bütün bunları Almanya’da topladığı bağışlarla finanse ettiği ileri sürülüyor.

DW, AFP, dpa / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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