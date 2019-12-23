Almanya'da IŞİD şüphelisi hakkında soruşturma başlatıldı

Suriye'de 2013-2015 yılları arasında IŞİD'e bağlı silahlı bir birliği komuta ettiği ileri sürülen zanlının ayrıca iç savaşta yar alan diğer silahlı birliklere karşı çatışmalara katıldığı iddia ediliyor.

Savcılığın hazırladığı iddianamede zanlının IŞİD'in Suriye'deki "Din polisi" için de çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Savcılık zanlıyı "Yabancı bir terör örgütüne üye olmak" ve Savaş Silahları Yasası'nı ihlal etmekle suçluyor.

Şüpheli 2015 yılında Almanya'ya sığınmacı olarak geldi. 2018 yılının Kasım ayında Kassel'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tutuklandıktan sonra zanlının mülteci statüsünü iptal etti. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi iddianameyi inceledikten sonra dava açılıp açılmayacağını karara bağlayacak.

AFP / TY,SSB

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