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PolitikaAlmanya

Almanya'da IŞİD operasyonu

33 dakika önce

Almanya'da IŞİD'e maddi destek sağladıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir Türk vatandaşı da var.

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IŞİD'e bağış yoluyla finansal destek sağladığı şüphesiyle yedi kişi gözaltına alındı
IŞİD'e bağış yoluyla finansal destek sağladığı şüphesiyle yedi kişi gözaltına alındıFotoğraf: Julian Rettig/dpa/picture alliance

Almanya'da Çarşamba sabahı düzenlenen baskınlarda aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 7 kişi, IŞİD için bağış topladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Savcılık'tan baskınlarla ilgili yapılan açıklamada, Baden-Württemberg, Bremen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde düzenlenen operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletleri ile komşu ülke Hollanda'da 19 noktada arama yapıldığı kaydedildi.

Aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu dördü kadın 7 şüpheli bağış toplama suretiyle IŞİD'in terör faaliyetlerini desteklemekle suçlanıyor. Şüphelilerin Suriye'de bulunan IŞİD militanlarını maddi bağışlar yoluyla destekleyen uluslararası bir yapılanmaya mensup olduklarını ve önemli bir rol oynadıklarını ileri süren Federal Savcılık zanlılara, yurtdışında bir terör örgütünü desteklemek ve kısmen de Dış Ticaret ve Ödemeler Yasasını ihlal suçlaması yöneltiyor.

Gözaltına alınanların isimleri ve uyrukları şöyle:

Alman vatandaşları Harun Y., Chahira A., Alperen K. ve Anna Y., Alman ve Fas vatandaşı Siham O., Türk vatandaşı Çağla K., ve Kosova vatandaşı Kujtim B.

En az 65 bin euro IŞİD'e gönderildi

Savcılık, en az 65 bin euronun IŞİD'e havale edildiğini, bu paranın Kuzey Suriye'de IŞİD mensubu yakınları cezaevinde olanların durumlarını iyileştirmek, kısmen de bölgedeki kamplardan kaçmalarını sağlamak için kullanıldığını aktardı.

Söz konusu yapılanmaya para ödediği iddia edilen kişiler hakkında da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Almanya genelinde 90 noktada arama yapıldığı, operasyona binden fazla emniyet görevlisinin katıldığı belirtildi.

"İslamcı terörizm tehlikesi hâlâ yüksek"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, IŞİD'e maddi destek sağladığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyona dair açıklamasında, "İslamcı terörizm tehlikesi hâlâ yüksek. İslamcılara karşı çok temkinli ve sert tutumumuzu sürdürüyoruz" dedi. İslamcı terörizm alanındaki finansman ağlarının tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan İçişleri Bakanı, bu finansmanın "Anayasaya aykırı ideolojilerin yayılmasını" sağladığını ve "terör faaliyetleri için temel" oluşturduğunu söyledi.

DW, AFP/JD, TY

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