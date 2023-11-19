Almanya'da iş gücü sorununu sığınmacılarla çözme önerisi

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yeni direktörü Amy Pope, Almanya'nın, yaşadığı kalifiye iş gücü sorununu düzensiz göçmenler ve başvurusu reddedilen sığınmacıları istihdam ederek çözebileceğini söyledi.

Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Pope, "Özel sektörden, hâlihazırda ülkede bulunan birini işe almanın daha kolay olduğunu duyuyoruz. Pratik açıdan bakacak olursak, bunun uygulanması için iyi nedenler var" dedi.

Hükümetlerin ülkeye düzensiz yoldan gelen göçmenleri istihdam ederek ödüllendirmek istemediklerini anlayışla karşıladığını kaydeden Pope, "Ancak sonradan çalışma izni alan düzensiz göçmenlerin, diğer göçmenler için bir mıknatıs işlevi gördüğünü ortaya koyan hiçbir kanıt yok" diye konuştu. Pope, hükümetleri, başvurusu reddedilen sığınmacılar ve sınır dışı edilen göçmenlerin geri getirilmesi ve yurt dışında uygun iş gücünün aranması konularında desteklemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya'nın göç politikası "örnek"

Almanya'nın uygulamakta olduğu göç politikasını da öven Pope, bu politikanın diğer ülkeler için örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Pope, Almanya ile Hindistan arasında varılan bir anlaşmaya da atıfta bulundu. Söz konusu anlaşma kapsamında, Almanya, kalifiye iş gücü ihtiyacını Hindistan'a bildiriyor, Hindistan da uygun adayları arıyor. "Bu, en iyi uygulama" değerlendirmesinde bulunan Pope, "Mühendis ve sağlık çalışanı bulmak görece kolay. Ancak inşaat, tarım ve yaşlı bakımı alanlarında da iş gücüne ihtiyaç var. Biz bu ihtiyacın karşılanmasında yardımcı olabiliriz" diye konuştu. Direktör, kuruluşunun, ihtiyaç durumunda eğitim seminerleri, dil kursları ve gelinen ülkenin kültürüyle ilgili kurslar düzenlediğine de dikkat çekti.

Tüm araştırmaların ekonomilerin uzun vadede göçten fayda sağladığını ortaya çıkardığını aktaran Pope, "Kalifiye iş gücü açığı gerçek bir sorun. Ne yapay zeka ne de artan doğum oranları bu sorunu orta vadede çözebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'ya ilk ziyaretini yapmak üzere Pazartesi günü Berlin'e gelecek olan Pope, burada Kalkınma Bakanı Svenja Schulze'nin yanı sıra Göç, İltica ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan ve İçişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Bernd Krösser ile de görüşecek.

Ciddi bir kalifiye iş gücü eksikliği sorunu yaşayan Almanya'da, bu sorunu çözmeyi amaçlayan yeni yasa 18 Kasım tarihinde yürürlüğe girdi.

Mesleki eğitim alan yabancıların sayısı artıyor

Öte yandan Alman Ekonomi Enstitüsü bünyesindeki Kalifiye İş Gücü Koruma Merkezi (KOFA) tarafından yürütülen bir araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya'da meslek eğitimi alan, yabancı vatandaşlığa sahip genç kişilerin sayısı arttı.

Sonuçları Funke Medya Grubu tarafından incelenen araştırma, son on yılda söz konusu sayının 33 bin 500'den 55 bin civarına yükseldiğini ortaya koydu. Bu, yüzde 64'lük bir artışa tekabül ediyor.

Bu zaman diliminde meslek eğitimi alan her üç kişiden biri, Almanya'ya en çok iltica başvurusu yapılan sekiz ülkeden birinin vatandaşlığına sahip. Bu ülkeler, Afganistan, Eritre, Irak, İran, Nijerya, Pakistan, Somali ve Suriye.

İş gücü eksikliğinin en çok yaşandığı mesleklerde ise, yabancı öğrencilerin sayısı iki katına çıktı. Gastronomi, zanaatkârlık ve elektrik teknisyenliği alanlarındaki yabancı öğrenci sayısının da ciddi oranda arttığı gözlendi.

dpa / BÜ,JD

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