Almanya'da iş gücü açığına dijitalleşme çözümü

Almanya'da hükümet, nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek için vize başvurularının internet üzerinden yapılmasının önünü açacak. Bu süreçteki bürokratik engellerin de kaldırılması planlanıyor.

Almanya'da İçişleri Bakanı Nancy Faeser, nitelikli iş gücünün ülkeye göçünü dijitalleşme yoluyla kolaylaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Faeser, Salı günü yaptığı açıklamada, ilgili vize için başvuruların gelecekte internet üzerinden yapılmasını planladıklarını kaydederek, bunun yanı sıra vize sürecindeki bürokratik engellerin de kaldırılacağını duyurdu.

Almanya'da gastronomiden, eğitmenliğe hemen her alanda iş gücü açığı olduğuna dikkat çeken Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, "Bu nedenle biz hükümet olarak ödevimizi yapmak zorundayız" diye konuştu. Almanya'daki nitelikli işçilerin Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil'ın Eğitim ve Öğretim yasası aracılığıyla gerçekleştirdiği girişimlerle halihazırda daha donanımlı hale geldiğini kaydeden Feaser, bunun yanı sıra nitelikli iş gücü göçünün ülkeye çekilmesinin önemine de vurgu yaptı. Söz konusu süreç için gerekli yasal düzenlemelerin mevcut olduğunu kaydeden Bakan Faeser'e göre uygulamada ise iyileştirmeler yapılması gerekiyor.

Nitelikli iş gücü göçüne yönelik yeni yasa taslağı, geçen Haziran ayında Federal Meclis'ten geçmiş, Temmuz'da da Eyaletler Meclisi tarafından onanarak yasalaşmıştı. Üçüncü ülkelerden alınan diploma ve sertifikaların tanınmasında da kolaylıklar öngören yeni düzenleme, Kanada'daki puanlama sistemini örnek alıyor. Yasa, aile birleşimi ve mobilizasyona ilişkin de yeni düzenlemeler içeriyor.

Koalisyon hükümeti, niteliklerine göre bir iş teklifi alan sığınmacıların da daha kolay oturum almasının önünü açmayı planlıyor. Bu düzenlemenin devam eden iltica süreçlerinde 29 Mart'a kadar geriye dönük uygulanacağı kaydedildi.

"Bürokrasi çok, hoş geldin kültürü yok"

Giderek büyüyen iş gücü açığı, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi ve lokomotifi niteliğindeki Alman ekonomisini tehdit ediyor. Ülkenin bu açığı kapatmak için 12 yıl boyunca yıllık yaklaşık 1 milyon 500 bin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı güncel bir araştırma, nitelikli iş gücünü çekme konusunda Amerika Birleşik devletleri (ABD), Kanada, Avustralya gibi rakipleri olan Almanya'ya nitelikli iş gücünün ilgisinin ise düşme eğiliminde olduğunu ortaya koymuştu. Bu düşüş eğiliminde vergi yükü, dil engeli, göçmenler için mesleki fırsatların kalitesi gibi faktörlerin önemli rol oynadığı belirtilmişti. Araştırmalara göre Almanya'da göçmenlerin kabul görmemesi ve hoş geldin kültürünün eksikliği de iş gücünü bu ülke dışındaki göç ülkelerine yönelmeye iten bir başka neden.

DW,KNA / SÖ,ET

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