  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaAlmanya

Almanya'da iş gücü açığına dijitalleşme çözümü

24 dakika önce

Almanya'da hükümet, nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek için vize başvurularının internet üzerinden yapılmasının önünü açacak. Bu süreçteki bürokratik engellerin de kaldırılması planlanıyor.

https://p.dw.com/p/4VCbR
Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinde yer alan Remscheid kasabasında meslek eğitimi gören bir kişi
Almanya'da hükümet, giderek büyüyen iş gücü açığını nitelikli iş gücü göçüyle çözmeyi hedefliyorFotoğraf: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Almanya'da İçişleri Bakanı Nancy Faeser, nitelikli iş gücünün ülkeye göçünü dijitalleşme yoluyla kolaylaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Faeser, Salı günü yaptığı açıklamada, ilgili vize için başvuruların gelecekte internet üzerinden yapılmasını planladıklarını kaydederek, bunun yanı sıra vize sürecindeki bürokratik engellerin de kaldırılacağını duyurdu.

Almanya'da gastronomiden, eğitmenliğe hemen her alanda iş gücü açığı olduğuna dikkat çeken Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, "Bu nedenle biz hükümet olarak ödevimizi yapmak zorundayız" diye konuştu. Almanya'daki nitelikli işçilerin Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil'ın Eğitim ve Öğretim yasası aracılığıyla gerçekleştirdiği girişimlerle halihazırda daha donanımlı hale geldiğini kaydeden Feaser, bunun yanı sıra nitelikli iş gücü göçünün ülkeye çekilmesinin önemine de vurgu yaptı. Söz konusu süreç için gerekli yasal düzenlemelerin mevcut olduğunu kaydeden Bakan Faeser'e göre uygulamada ise iyileştirmeler yapılması gerekiyor.

Nitelikli iş gücü göçüne yönelik yeni yasa taslağı, geçen Haziran ayında Federal Meclis'ten geçmiş, Temmuz'da da Eyaletler Meclisi tarafından onanarak yasalaşmıştı. Üçüncü ülkelerden alınan diploma ve sertifikaların tanınmasında da kolaylıklar öngören yeni düzenleme, Kanada'daki puanlama sistemini örnek alıyor. Yasa, aile birleşimi ve mobilizasyona ilişkin de yeni düzenlemeler içeriyor. 

Koalisyon hükümeti, niteliklerine göre bir iş teklifi alan sığınmacıların da daha kolay oturum almasının önünü açmayı planlıyor. Bu düzenlemenin devam eden iltica süreçlerinde 29 Mart'a kadar geriye dönük uygulanacağı kaydedildi.

"Bürokrasi çok, hoş geldin kültürü yok"

Giderek büyüyen iş gücü açığı, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi ve lokomotifi niteliğindeki Alman ekonomisini tehdit ediyor. Ülkenin bu açığı kapatmak için 12 yıl boyunca yıllık yaklaşık 1 milyon 500 bin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı güncel bir araştırma, nitelikli iş gücünü çekme konusunda Amerika Birleşik devletleri (ABD), Kanada, Avustralya gibi rakipleri olan Almanya'ya nitelikli iş gücünün ilgisinin ise düşme eğiliminde olduğunu ortaya koymuştu. Bu düşüş eğiliminde vergi yükü, dil engeli, göçmenler için mesleki fırsatların kalitesi gibi faktörlerin önemli rol oynadığı belirtilmişti. Araştırmalara göre Almanya'da göçmenlerin kabul görmemesi ve hoş geldin kültürünün eksikliği de iş gücünü bu ülke dışındaki göç ülkelerine yönelmeye iten bir başka neden.

 

DW,KNA / SÖ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ekrem İmamoğlu, yaptığı basın toplantısında, partisi CHP'de Mayıs 2023 secimlerini yenilgi olarak görmeyen ve değişime ayak direyen kesimleri de isim vermeden eleştirdi.

İmamoğlu: İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum

Politika4 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu: Beylikdüzü'nden İstanbul Büyükşehir'e

Ekrem İmamoğlu: Beylikdüzü'nden İstanbul Büyükşehir'e

Politika2 saat önce

Arjantin'de ön seçimleri kazanan Javier Milei kimdir?

Arjantin'de ön seçimleri kazanan Javier Milei kimdir?

Politika3 saat önce
Taliban yönetiminde Afganistan'da güzellik salonları yasaklandı

Taliban'la geçen iki yıl: "Bir kâbusun içinde gibiyim"

Taliban'la geçen iki yıl: "Bir kâbusun içinde gibiyim"

Politika10 saat önce
Trabzon il sınırları içinde bulunan dünyaca ünlü Sümela Manastırı

Günay: "Dünya Kudüs'e gidiyor, Türkiye'ye de gelsin"

Günay: "Dünya Kudüs'e gidiyor, Türkiye'ye de gelsin"

İnanç23 saat önce
Sivastopol limanındaki Rus Karadeniz Filosu'na ait savaş gemileri (2014 yılına ait arşiv görüntüsü)

Karadeniz'in stratejik önemi artıyor

Karadeniz'in stratejik önemi artıyor

Politika19 saat önce
Van Gölü Havzası'nda iklim değişimi nedeniyle kuraklık artıyor

İklim krizi ve kuraklık: Van Gölü alan kaybediyor

İklim krizi ve kuraklık: Van Gölü alan kaybediyor

Doğa ve Çevre13 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön