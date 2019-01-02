 Almanya′da iş arkadaşlarını zehirleyen şüpheli için müebbet talebi | ALMANYA | DW | 27.02.2019

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ALMANYA

Almanya'da iş arkadaşlarını zehirleyen şüpheli için müebbet talebi

Almanya'da mesai arkadaşlarını zehirlediği şüphesiyle gözaltına alınan kişi hakkında ömür boyu hapis cezası istendi. Şüphelinin en az üç kişiye kalıcı zarar verdiği belirtiliyor.

Deutschland - Mittagspause - Pausenbrot (picture alliance/PhotoAlto/O. Dimier)

Almanya'da iş arkadaşlarının sandviçlerine cıva ve kurşun asetat tozu karıştırarak zehirleyen 57 yaşındaki kişiye savcılık tarafından ömür boyu hapis cezası istendi.

Alman haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre 2015 ile 2018 yılları arasında üç kişinin sandviçlerine eser miktarda madde karıştırarak yavaş yavaş zehirleyen kişinin kurbanları ölüm tehlikesi yaşadı.

İki kişi ciddi böbrek sorunları yaşarken, bir kişi de beyninde gerçekleşen onarılmaz hasar nedeniyle bitkisel hayata girdi. Savcılık, şüpheli hakkında cinayete teşebbüs suçlaması ile müebbet hapis isteminde bulundu.

Mayıs ayında yakalanan şüpheli güvenlik kayıtlarında iş arkadaşlarının sandviçlerine şüpheli bir toz karıştırırken görülüyor. Savcılığın ifadesine göre şüpheli, iş arkadaşlarının fiziksel olarak çöküşlerini gözlemlemek istiyordu.

Evinde zehirli madde bulunmuştu

Polis, şüpheliyi gözaltında aldıktan sonra evinde yaptığı aramada zehir karışımlarında kullanılan cıva, kurşun ve kadmiyum maddesi bulmuştu.

Aynı iş yerinde 38 yıldır çalışan ve işvereni tarafından "göze çarpmadığı" ifade edilen şüpheli suçüstü yakalanmıştı.

Şüphelinin gözaltına alınması üzerinde aynı iş yerinde son 18 yılda gerçekleşen 21 ölüm vakası 15 kişilik cinayet masası heyeti tarafından incelemeye alınmıştı.

DW,dpa,AP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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