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Fotoğraf: David Jones/PA Wire/empics/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'da içki ve sigara reklamlarına kısıtlama çağrısı

2 saat önce

Almanya'da hükümetin bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu temsilcisi Burkhard Blienert televizyon, radyo ve internetteki içki, sigara ve bahis reklamlarına kısıtlama getirilmesi için çağrıda bulundu.

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Alman hükümetinin bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu temsilcisi Burkhard Blienert, televizyon, radyo ve internetteki içki, sigara ve bahis reklamlarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'da her yıl yaklaşık 150 bin kişinin alkol ve sigara nedeniyle öldüğünü belirten Sosyal Demokrat Partili (SPD) Blienert, her sekiz yetişkinden birinin de kumar sorunu olduğunu ifade etti.

Alman hükümetinin bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu temsilcisi Burkhard Blienert
Burkhard BlienertFotoğraf: Thomas Ecke

Konuyla ilgili çalışmalarının ayrıntılarını başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaşan Blienert, "Almanya'da bir yetişkin yılda ortalama bir kova saf alkol tüketiyor" dedi.

"Uyuşturucu ve bağımlılık konusunda gerçek bir paradigma ve düşünce değişikliğine ihtiyacımız var" diyen Blienert, alkol ve tütün konusunda başka hiçbir Avrupa ülkesinin Almanya kadar serbest bir politika izlemediğini sözlerine ekledi.

Prime time vurgusu

İçki reklamının ilk etapta internette, sosyal medyada, televizyonda ve radyoda yasaklanması gerektiğini belirten Alman yetkili, "En iyisi tüm gün yasaklanması. Ama en azından prime time yasağı olmalı" dedi.

Ebeveynleri yanındaysa 14 yaşından itibaren çocukların içki içmesine izin veren düzenlemenin de değişmesi gerektiğini ifade eden Blienert, içki satışındaki yaş sınırının 16'dan 18'e yükseltilmesi yönündeki çağrısını da yineledi.

Tütün ürünü reklamlarına da daha sert kısıtlamalar getirilmesinden yana olan Blienert, sigara markalarının reklamlarının süpermarket kasaları ve kiosklarda gösterilmeye devam ettiğine dikkat çekti.

İçki ve sigara reklamlarının çocuk ve gençlerin gözünün önünden uzaklaştırılması gerektiğini ifade eden Blienert, spor bahisleriyle ilgili reklamların da televizyon, radyo ve internette saat 21'den önce gösterilmemesi için çağrıda bulundu.

Blienert, kendi partisi SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin esrarı yasallaştırmaya yönelik planını ise desteklediğini söyledi. SPD'li yetkili, dükkânlarda belli bir standartla satışa sunulan esrarı, parklarda satılan ve içinde ne olduğu bilinmeyen bir uyuşturucuya tercih edeceğini belirtti.

 

DW,AP,dpa,epd,KNA,AFP / CÖ,HT

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