Almanya'da iç istihbaratla AfD arasındaki atışma sürüyor

Almanya Federal Anayasayı Koruma Örgütü (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, sağ popülist eğilimleri, İslam ve göç karşıtı tutumu nedeniyle Örgüt tarafından kısmen aşırı sağcı olarak değerlendirilen Almanya için Alternatif (AfD) partisi hakkındaki eleştirilerinde ısrarlı olduğunu bildirdi.

Haldenwang, Alman birinci televizyon kanalı ARD'de yayınlanan Hauptstadtstudio programında yaptığı açıklamada, "Bir dizi beyanatta etnik bir halk anlayışı ortaya çıkıyor, örneğin 'Büyük Değişim' çağrısı yapılıyor… Bu tür beyanlar, Anayasa'nın insanlık onuru güvencesinin belirli nüfus grupları bakımından sorgulandığına dair ipuçları veriyor" dedi.

Haldenwang, AfD hakkında benzer açıklamaları partinin Avrupa Parlamentosu adaylarını belirlemek için geçen iki hafta sonunda Magdeburg'da düzenlediği kongreler öncesinde de dile getirmişti.

AfD, buna karşı yargı yoluna gitmiş ve Haldenwang'ın parti ve Avrupa Parlamentosu seçim kongreleri hakkında açıklama yapmasının yasaklanmasını talep etmişti. Bunun üzerine, Haldenwang Köln İdare Mahkemesi'ne kongreler süresi boyunca "sessiz kalma taahhüdünde" bulunmuştu.

Federal Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı Thomas Haldenwang, AfD ile ilgili uyarılarını sürdürüyor. Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Televizyon yayınında konuşan Haldenwang "Sessiz kalma taahhüdünde bulunmak, bu tür acil açılan davalar için yaygın bir uygulamadır ve mahkemeye uygun bir inceleme ve karar verme süresi tanımak amacıyla yapıldı" dedi.

Mahkemeye verdiği taahhüt süresinin dolması üzerine AfD ile ilgili uyarılarını sürdüren Haldenwang, ayrıca kamuoyunu bilgilendirerek yasal görevini yerine getirdiğini de vurguladı.

Haldenwang AfD hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olarak da, "Bunlar, dirençli bir demokrasinin araçları olarak, kamuoyunu, özgürlükçü demokratik temel düzeni hedefleyen girişimler ve davranışlar hakkında bilgilendirme amacına hizmet eder. Bu sayede bu tür girişimlere toplumsal ve siyasi bir mücadele yoluyla zamanında karşı koyulabilir" diye konuştu.

Geçtiğimiz iki hafta sonunda Magdeburg'daki parti kongresinde Avrupa Parlamentosu seçimleri için adaylıklarını açıklayan AfD'li siyasetçiler, kendilerini tanıttıkları konuşmalarında sık sık radikal söylemler kullandılar.

Haldenwang, AfD'li siyasilerin bu tür açıklamalarının parti içinde anayasaya aykırı güçlü akımların var olduğu ve etkilerinin artmaya devam edeceği konusundaki değerlendirmesini bir kez daha teyit ettiğini de ifade etti.

AFP,dpa/TY,EC

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