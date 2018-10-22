 Almanya′da iç istihbaratın izlediği camilerin sayısı arttı | ALMANYA | DW | 06.11.2018

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ALMANYA

Almanya'da iç istihbaratın izlediği camilerin sayısı arttı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde iç istihbarat birimleri tarafından izlenen camilerin sayısının arttığı belirtildi. Verilen bilgiye göre, 850 cami derneğinden 109’u iç istihbarat tarafından izleniyor.

Deutschland DiTiB-Moschee in Stuttgart (picture alliance/dpa/D. Naupold)

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki her on camiden birinin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği iddia edildi. Katolik Haber Ajansı'nın (KNA) eyalet İçişleri Bakanlığı çevrelerine dayandırdığı haberinde, eyaletteki yaklaşık 850 cami derneğinden 109'unun iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği belirtildi. Eyalette geçen yıl camilerin sadece 45'i iç istihbarat tarafından izleniyordu.

KNA'nın haberinde, cami derneklerinin 71'inin Selefilik şüphesi ile izlendiği bilgisi verildi. İzlenen camilerden 38'inin ise İslamcıların veya Müslüman Kardeşlerin etkisi altında olduğundan kuşku duyuluyor.

Haberde, güvenlik kurumlarının radikal Selefilerin yeni üyeler kazanabilmek için camileri kullandığını gözlemlediği belirtildi. Radikal İslamcıların esas faaliyetlerini camilerin dışında sürdürdüğüne dikkat çekilirken, yine de nefret yayan vaizlerin ve Selefilerin liderlerinin gittiği camilerin izlendiği belirtildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın tahminlerine göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde radikal İslamcıların sayısı artış gösterdi. Eyalette geçen yıl Selefilerin sayısının 100 kadar artarak 3 bin 100'e çıktığı tahmin ediliyor.

Bundan önceki yıllarda ise Selefilerin yılda 500 üye kazandığı belirtildi. Güvenlik kurumlarının gelişmeden endişe duyduğu ifade edilerek, Selefiliğin "niceliği" yerine daha genç, daha şiddete hazır ve daha gizlilik kazanan "yeni niteliklerine" dikkat çekildi. Haberde, Selefi gruplara üye olan kadınların da sayısının artarak, yüzde 12'den yüzde 18'e yükseldiği belirtildi.

KNA/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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