 Almanya’da Hizbullah’la bağlantılı üç dernek yasaklandı | Almanya | DW | 19.05.2021

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Almanya

Almanya’da Hizbullah’la bağlantılı üç dernek yasaklandı

Almanya’da Lübnan Hizbullahı ile ilişkili olduğu öne sürülen üç dernek yasaklandı. Söz konusu derneklerin Almanya’da topladığı paraları Hizbullah’a aktardığı iddia ediliyor.

Horst Seehofer

Horst Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Lübnan Hizbullahı için yardım topladıkları gerekçesi ile, Almanya sınırları içinde üç derneğin faaliyetlerine yasak getirdi. Federal İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili olarak çarşamba sabahı Bremen, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde çok sayıda noktaya baskınlar düzenlenerek arama yapıldığını ve bazı belge ve malzemelere el konulduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, Horst Seehofer'in, "Terörü destekleyen Almanya'da güvende olamaz. Bu destekçiler hangi kılığa bürünmüş olursa olsun, bizim ülkemizde bir geri çekilme alanı bulamayacaklar" ifadesine yer verildi:

Horst Seehofer'in talimatı ile yasaklanan dernekler, "Almanya Lübnanlı Aileler", "İnsanlar İçin İnsanlar" ve "Barış Ver" isimlerini taşıyordu. Bu üç derneğin de, daha sonra "Öksüz Çocuklar İçin Renkler" adını alan ve hakkında 2014 yılında yasaklama kararı çıkarılan, "Lübnan Öksüz Çocuklar Projesi" derneğinin yerine kurulduğu belirtiliyor. Söz konusu dernekler, dini ve insani hedefler kisvesi altında Lübnan'daki Hizbullah'a bağlı "şehit aileleri" için yardım toplamak ve nihayetinde İsrail'e yönelik saldırıları desteklemekle suçlanıyor.

Almanya Adalet Bakanlığı 2019 yılının sonunda, Federal Başsavcılık makamına Hizbullah hakkında genel bir adli kovuşturma yetkisi vermis; geçen yıl mart ayında da İçişleri Bakanı Seehofer Şii Hizbullah örgütünün tüm faaliyetlerine yasak getirmişti.

Lübnan'da aynı zamanda önemli bir siyasi aktör olan radikal İslamcı Hizbullah, varlık hakkına karşı çıktığı İsrail'i hedef alan şiddet olayları ve saldırılarla sık sık gündeme geliyor. Hizbullah'ın askeri kanadı 2013 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Son günlerde Lübnan'ın güneyinden İsrail'e çok sayıda roket atışı yapılmıştı.

 

Reuters,dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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