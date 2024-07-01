Almanya'da her yedi çocuktan biri yoksulluk riski altında

Almanya'da her yedi çocuktan biri yoksulluk tehdidi ile karşı karşıya. Federal İstatistik Dairesine göre eğitim seviyesi düşük olan ebeveynlerin çocukları arasında yoksulluk riski daha fazla.

Almanya'da her yedi çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre 2023 yılında ülkede yaklaşık 2 milyon 100 bin çocuk ve genç yoksulluk riski ile karşılaşıyor. Bu 18 yaş altındakilerin yüzde 14'ünün yoksulluk tehdidi altında bulunduğunu gösteriyor. 2022 yılında ise bu oran yüzde 15 olarak kaydedilmişti.

Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada eğitim düzeyi düşük olan ebeveynlerin çocukları arasında yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalanların sayısının daha yüksek olduğu belirtildi. Buna göre, eğitim düzeyi düşük ve mesleki eğitimi olmayan ebeveynlerin çocuklarının yüzde 38,6'sını yoksulluk tehdit ediyor. Eğitim düzeyi orta derecede olan ebeveynlerin çocuklarının yüzde 14,3'ü yoksulluktan etkileniyor. Üniversite eğitimi veya ustalık unvanı olan, eğitim düzeyi yüksek ebeveynlerin çocuklarının ise sadece yüzde 5,8'i yoksulluk tehdidi altında bulunuyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamalarına göre, 2023 yılında Almanya'da 18 yaş altındakilerin yaklaşık yüzde 23,9'u yoksulluk riskinin yanı sıra sosyal dışlanma tehdidi ile de karşı karşıya kaldı. Almanya bu oranla, yüzde 24,8 olan Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altında bulunuyor. Ancak yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki çocuk ve gençlerin oranı AB ülkelerinin yarısından fazlasında Almanya'dakinden daha düşük.

Çocuk ve gençlerin yoksulluk riski altında bulunma oranının en düşük olduğu ülke yüzde 10,7 ile Slovenya. İkinci sırada yüzde 13,8 ile Finlandiya ve üçüncü sırada ise yüzde 14,3 ile Hollanda bulunuyor. Bu oranın en yüksek olduğu ülkeler ise yüzde 39 ile Romanya, yüzde 34,5 ile İspanya ve yüzde 33,9 ile Bulgaristan.

AB çapında geçen yıl 19,9 milyon çocuk ve genç yoksulluk riski altında bulunuyordu.

AFP / SSB,JD

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