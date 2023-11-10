Almanya'da her iki kişiden biri "Erdoğan gelmesin" diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'e yapacağı resmi ziyaret öncesi yapılan bir ankete göre, Almanya'da neredeyse her iki kişiden birisi Erdoğan’ın Hamas konusundaki tutumu nedeniyle davet edilmesini istemiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile savaş halinde olan Hamas’ı terör örgütü olarak değil "bir mücahitler grubu" olarak nitelendirmesi gelecek hafta Almanya'ya gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine dair tartışılmaların yoğunlaşmasına neden oldu.

Erdoğan’ın Almanya’nın başkentine yapacağı resmi ziyaret öncesi kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan bir ankete katılanların yüzde 45'i Hamas konusundaki tutumu nedeniyle Erdoğan’a Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından yapılan davetin geri çekilmesini istiyor.

Ankete katılanların yüzde 32'si ise Erdoğan’ın ziyaretinin yine de gerçeklemesi gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 25'i ise herhangi bir görüş bildirmedi. YouGov anketi 3-7 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Ankete Almanya çapında 2 bin 123 kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta Başbakan Olaf Scholz'un davetlisi olarak beş yıl sonra Almanya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor. Scholz-Erdoğan görüşmesinin Cuma günü olması bekleniyor.

ABD, AB ve birçok başka ülke Hamas’ı terör organizasyonu olarak sınıflandırıyor.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 25 Ekim'deki meclis grubu toplantısında yaptığı açıklamada "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur" demişti. İsrail konuşmanın ardından Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekme kararı almıştı.

Erdoğan 28 Ekim'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitinginde de İsrail'in "savaş sucu” işlediğini savunurken Gazze'deki "katliamdan" Batı'yı sorumlu tutmuştu.

Dpa / SSB, BÖ

DW Türkçe’ye VPN ile nasıl erişebilirim?