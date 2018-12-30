Almanya'da her iki kişiden biri emeklilikte yoksulluktan korkuyor

Almanya’da, yaşlılık döneminde yoksulluk yaşayacağına dair endişe duyanların sayısı artıyor. Uluslararası danışmanlık şirketi Ernst & Young tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Almanya halkının yüzde 56’sı emeklilik dönemi geldiğinde alacağı maaşın ve kişisel hayat standardının güvence altında olmadığı görüşünde.

Bir yıl önce yapılan benzer bir ankette emeklilik dönemi kaygısı taşıyanların oranı yüzde 36 olarak açıklanmıştı. Bu da Almanya’da gelecekten endişe duyanların oranının yalnızca bir sene içinde yüzde 18 arttığı anlamına geliyor.

Söz konusu kamuoyu araştırmasının iki raportöründen biri olan, Ernst & Young şirketinden Bernhard Lorentz, geçtiğimiz Kasım ayında binden fazla kişi üzerinde yapılan anket sonuçlarını değerlendirirken, birçok vatandaşın çeşitli açılardan emekliliğini güvence altında görmediğini ifade etti.

Ülkede uzun süredir faizlerin çok düşük seviyelerde olması nedeniyle insanların birikim yapamadıklarını ve kendilerine yetecek bir bireysel emeklilik yatırımına gidemediklerini belirten Lorentz, nüfusun giderek yaşlandığı göz önüne alındığında bu sonuçların Almanya açısından bir alarm işareti anlamına geldiğini dile getirdi.

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Lorentz ayrıca günlük masraflardaki artış ve enerji fiyatlarındaki yükselmeden dolayı da endişenin artığını vurguladı.

Kamuoyu araştırmasına katılan 65 yaş üstü kişilerde karamsarlık daha da yüksek. Bu grupta sadece her üç kişiden biri maddi anlamda hayatından memnun olduğunu ifade ederken, 2019 yılında ekonomik anlamda daha iyi bir seviyeye geleceğine inananların oranı yüzde 6’da kaldı.

Katılımcıların tamamında ortak bir tavır da önümüzdeki dönemde tüketimi azaltacaklarını açıklamaları oldu. Buna göre otomobil, beyaz eşya, elektronik alet, akıllı telefon ve tablet gibi eşyaların tüketiminde ve ev içinde onarıma harcanan paralarda kısıtlamalar düşünülüyor.

KNA, AFP, epd / ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe