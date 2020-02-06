 Almanya′da her iki günde bir İslam düşmanı saldırı | ALMANYA | DW | 10.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da her iki günde bir İslam düşmanı saldırı

Almanya'da 2019 yılında Müslüman kuruluşları ve temsilcilikleri 184 kez saldırıya maruz kaldı. Sol Parti, İslam düşmanlığına karşı daha fazla önlem alınmasını talep ediyor.

default

Berlin merkezli Tageszeitung'un (taz) Alman hükümetinin verilerine dayandırdığı haberine göre Almanya'da geçen yıl her iki günde bir İslam düşmanı bir saldırı düzenlendi. Sol Parti'nin İslam düşmanı saldırılara ilişkin verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında Müslüman kuruluşları ve temsilciliklerine 184 kez saldırı düzenlediği bilgisini verdi.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre kayıt altına olaylardan 64'nün halkı kışkırma, anayasa düşmanı organizasyonların sembollerinin kullanılması, hakaret ve mala zarar gibi suçlardan oluştuğu belirtildi. Haberde yaralama ve tehdit gibi vakaların da Bakanlığın kayıtlarında listelendiğine işaret edildi.

Gazeteye hükümetin verdiği rakamları değerlendiren Sol Parti Milletvekili Christine Buchholz da "bunun üzerine kararlılıkla gidilmesi gereken sağcı bir terör" olduğunu belirterek kişilerin, camilerin ve diğer Müslüman kuruluşların tehlike altında olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

"İslam düşmanlığı ve ayrımcılık bu ülkede günlük hale geldi" diyen Buchholz, Alman hükümetinin Müslüman toplulukları desteklemesi ve bir dayanışma mesajı vermesinin gerekli olduğunu kaydetti.

Kadınlar tehdit altında

Haberde ayrıca Müslamanların ayrımcılık şikayetiyle Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne de sıklıkla başvurduğuna ve özellikle türbanlı kadınların ayrımcılığa uğradığına dikkat çekildi. Buna göre kamusal alanda sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı gerekçesiyle kayıt altına alınan şikayetlerin yüzde 76'sı kadınlardan geldiği vurgulandı. Müslümanların istihdam ve ev aramada da dezavantajlı olduğu kaydedildi.

Almanya'da İslam düşmanı motifli suçlar 2017'den bu yana kayıt altına alıyor. Hükümetin verilerine göre 2018 yılında 43'ü camilere saldırı olmak üzere 910, 2017 yılında da bin 95 İslam düşmanı saldırı meydana geldi. Faillerin yüzde 90'ından fazlası da siyasi amaçlı suç işleyen sağcılar olarak tanımlandı.

KNA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel hükümetinden İslam düşmanlığı ile mücadele önlemleri

Hür Demokrat Parti’nin (FDP) soru önergesini yanıtlayan Merkel hükümeti, İslam ve Müslüman düşmanlığı ile etkin mücadele için bir koordinasyon ağı oluşturulacağını açıkladı. (26.11.2019)  

DİTİB camilerine bombalı saldırı tehditleri artıyor

Almanya’da DİTİB camilerine yönelik art arda gelen bombalı saldırı ihbarları polisi alarma geçirdi. Müslümanlar Merkez Konseyi "militan-aşırılıkçı İslam düşmanlığının yeni bir boyuta ulaştığı" uyarısında bulundu. (12.07.2019)  

Almanya İslamofobi ile mücadele edecek mi?

Yeni Zelanda'da Cuma namazında öldürülen 50 kişi ve Almanya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 800'den fazla saldırının ardından İslam düşmanlığına karşı bir yetkili tayin edilmesi çağrıları artıyor. (03.04.2019)  

Almanya’da Müslümanlara yönelik suçların sayısı düştü

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın bir soru önergesine verdiği yanıt, 2018’de Müslümanları ve camileri hedef alan 813 suçun işlendiğini ortaya koydu. Bir önceki yıl ise bu sayı 950 olarak kaydedilmişti. (02.04.2019)  

Araştırma: Almanya'da yabancı düşmanlığı yükselişte

Yapılan bir araştırmaya göre, ülkenin doğusu başta olmak üzere Almanya genelinde yabancı düşmanlığı artıyor. Araştırmacılar demokrasinin tehlikede olduğu konusunda uyarıyor. (07.11.2018)  

Rakamlarla Almanya'da İslam düşmanlığı

İslam düşmanlığı, Alman emniyetinde geçen yıldan beri ayrı bir suç başlığı olarak kayıt altına alınıyor. Resmi rakamlara göre Almanya'da 2017'de camileri hedef alan 49 saldırı düzenlendi. (13.03.2018)  

Benzer içerik

Ministerpräsidentenwahl Thüringen - Thomas Kemmerich FDP NEU

Yeni seçilen Thüringen Başbakanı'ndan istifa kararı 06.02.2020

Almanya’nın doğu eyaletlerinden Thüringen'de dün yeni başbakanın sağ popülist ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle belirlenmesi krize neden oldu. Krizin erken seçimle aşılması planlanıyor.

Deutschland CDU-Chefin fordert von SPD und Grünen neuen Kandidaten in Erfurt

Merkel'in partisinde Thüringen krizi 10.02.2020

Thüringen'de kurulacak azınlık hükümetine aşırı sağcılarla birlikte destek veren CDU'da kriz tırmanıyor. Kramp-Karrenbauer, parti genel başkanlığını bırakacağını ve seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Fethullah Gülen

Sol Parti'den Alman hükümetine Gülen tepkisi 28.01.2020

Sol Parti, Alman hükümetini "Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ağıyla ilişkileri sıcak tutmak ve cemaatin elindeki mahrem bilgileri kullanmak istemekle" suçladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Annegret Kramp-Karrenbauer

Merkel'in partisinde Thüringen krizi

Thüringen'de kurulacak azınlık hükümetine aşırı sağcılarla birlikte destek veren CDU'da kriz tırmanıyor. Kramp-Karrenbauer, parti genel başkanlığını bırakacağını ve seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  