 Almanya′da her dört kişiden biri göçmen kökenli | ALMANYA | DW | 21.08.2019

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ALMANYA

Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli

Almanya’da nüfusun yaklaşık dörtte birini göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülkede yaşayan 20 milyondan fazla göçmen kökenlinin yarısı Alman vatandaşlığına sahip.

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Almanya’da Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan veriler, ülkede her dört kişiden biri göçmen kökenli olduğunu ortaya koydu.

Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da 2018 yılında yaklaşık 20 milyon 800 bin göçmen kökenli kaydedildi. Bunun, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede kaydedilen en yüksek göçmen kökenli sayısı olduğu dikkat çekti. İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, göçmen kökenlilerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 2,5 oranında artış gösterdiği belirtildi. Açıklamaya göre, Almanya'da 2017 yılında 20 milyon 300 bin göçmen kökenli kayıtlara geçmişti.

Bir kişi veya bu kişinin ebeveynlerinden her ikisi ya da biri doğduğunda Alman vatandaşı değilse o kişi Alman vatandaşı da olsa, göçmen kökenli olarak kabul ediliyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'daki toplam nüfusun dörtte biri bu kritere uyuyor.

Açıklamaya göre 2018'de Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin yüzde 52'si Alman vatandaşlığına sahipken, yüzde 48'i yabancı bir ülkenin pasaportunu taşıyor. 10 milyon 900 bin göçmen kökenli Almanın yarıya yakını Alman vatandaşı olarak dünyaya geldi. 20 milyon 800 bin göçmen kökenliden 13 milyon 500 bini Almanya sınırları dışında doğdu.

Göçmenlerin çoğu ailevi nedenlerle geldi

Federal İstatistik Dairesi'nin göçmen kökenlilerle yaptığı mülakata göre ise Almanya'ya yerleşen göçmenlerin yüzde 48'i ailevi nedenlerle Almanya’ya geldiğini ifade etti. Yüzde 19'u çalışmak için, yüzde 15'i iltica veya sığınma yoluyla ve yüzde 5'i ise eğitim amacıyla Almanya'ya yerleştiğini belirtti.

Buna göre ailevi nedenlerle gelenlerin yüzde 72'sini Avrupa'dan göç edenler oluşturuyor. Aynı şekilde çalışmak üzere Almanya'ya  göç edenlerin yüzde 85'i Avrupa ülkelerinden. İltica ya da sığınma amacıyla gelen insanların yüzde 47'sini Ortadoğulular oluştururken, yüksek öğrenim ya da mesleki eğitim için gelenlerin yüzde 40'ı Avrupa'dan, yüzde 38'i ise Asya ülkelerinden göçmenler.

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DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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