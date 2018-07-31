 Almanya′da her dört kişiden biri göçmen kökenli | ALMANYA | DW | 01.08.2018

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ALMANYA

Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli

2017 yılı verilerine göre 82 milyon nüfuslu Almanya'da yaşayan yaklaşık her dört kişiden biri göçmen kökenli. İlk kez çıkarılan bir istatistiğe göre de 2,5 milyon hanede Almanca dışında bir dil konuşuluyor.

Deutschland Dresden Intergrationsfest Symbolbild Einwanderung Migration (picture-alliance/dpa/F. Ismail)

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Almanya'da doğum oranları artmamasına rağmen nüfusun alınan göç nedeniyle 83 milyona yaklaştığı açıklandı. Almanya'daki göçmen kökenli ve yabancı pasaportluların sayısındaki artışın devam etmesi bekleniyor. (16.01.2018)

Almanya'daki genel seçimlerde Federal Meclis’e giren göçmen kökenli milletvekili sayısı arttı. Yeni mecliste 709 vekilden 57’sinin göçmen kökenli olduğu açıklandı. (28.09.2017)

Federal İstatistik Kurumu'nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,4 oranında artış gösterdi. Bu oran 82 milyonluk ülkenin yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor.

Açıklanan verilere göre, 2017 yılında ülkede yaşayan göçmen kökenlilerin sayısı 19 milyon 300 bine ulaştı. Almanya'da bir kişinin kendisinin ya da ebeveynlerinden en az birinin Alman vatandaşı olarak doğmaması durumunda göçmen kökenli kabul ediliyor.

2017 yılındaki artışa göre 2 milyon 800 bin Türkiye, 2 milyon 100 bin Polonya, 1 milyon 400 bin Rusya, 1 milyon 200 bin Kazakistan ve 900 bin Romanya kökenli Almanya'daki en büyük göçmen grupları oluşturuyor. 

Evlerde Almanca yerini alan diller

Mikrozensus araştırması kapsamında 2017 yılında ilk kez hanelerde konuşulan diller de saptandı. Federal İstatistik Kurumu araştırmaya dayanarak verdiği bilgide, birden fazla kişinin yaşadığı toplam 24 milyon hanenin 2 milyon 500 bininde Almanca yerine ağırlıklı olarak yabancı bir dil konuşuluyor. Bu diller sırasıyla Türkçe, Rusça, Polonyaca ve Arapça.

2017 yılı verilerine göre Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin yüzde 51'inin Alman pasaportu bulunuyor. 19 milyon 300 bin göçmen kökenlinin 13 milyon 200 bininin kendi istekleriyle Almanya'ya yerleştikleri bilgisi verildi. 2017 yılında göçmen kökenlilere Almanya'ya gelişlerinin ana gerekçesi de soruldu. Verilen yanıtlara göre en yoğun olarak ailevi gerekçelerle Almanya'ya yerleşme kararı alınıyor.

DW,KNA,dpa/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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