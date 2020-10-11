 Almanya’da her dört üniversite öğrencisinden üçü çalışıyor | ALMANYA | DW | 19.10.2020

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ALMANYA

Almanya’da her dört üniversite öğrencisinden üçü çalışıyor

Almanya’da yeni yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre her dört üniversite öğrencisinden üçü bir işte çalışıyor.

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Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın yaptığı ankete göre Almanya'da her dört üniversite öğrencisinden üçü bir işte çalışıyor. Mini İş Merkezi tarafından yaptırılan araştırmanın sonuçları pazartesi günü açıklandı.

Sonuçlara göre çalışan öğrencilerin üçte biri araştırma görevlisi ya da doktora öğrencisi olarak üniversitede istihdam ediliyor. Çalışan öğrencilerin yaklaşık dörtte biri büro işlerinde, yüzde 12'si perakende satış işlerinde, yüzde 11'i ise gastronomide garsonluk gibi işlerde çalışıyor. Yüzde 13'lük bir kesim ise özel ders veriyor. Bir işte çalışmayanlar ise genellikle aileleri tarafından finanse ediliyor.

Araştırmaya göre öğrenciler açısından iş tercihinde, alınan ücret en başta gelen kriter değil. Öğrenciler işverenle güvenilir bir ilişki kurup kuramamak, zaman olarak esneklik, işyerinde saygı görme ve değişik görevler verilmesi gibi hususlara daha çok önem veriyor.

dpa / EC, AI

©Deutsche Welle Türkçe

 

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