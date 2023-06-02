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Almanya'da her altı meslek dalından birinde işgücü açığı var

2 saat önce

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkede her altı meslek dalından birinde kalifiye işgücü açığı yaşanıyor. Eleman bulunamayan meslekler arasında otobüs şoförlüğü ile inşaat ve yazılım meslekleri de var.

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Almanya'da A3 otoyolu üzerinde bir mola yerinde park etmiş halde TIR'lar
Almanya'da çok sayıda nakliye şirketi, istihdam edebileceği ağır vasıta şoförlerini bulmakta zorlanıyorFotoğraf: picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/A. Pulwey

Almanya'da Federal İstihdam Dairesinin yaptığı bir çalışma, her altı meslek dalından birinde yeterli oranda kalifiye işgücü bulunmadığını ortaya koydu. Ajansın yaptığı açıklamaya göre, geçen yıl araştırma kapsamına alınan yaklaşık bin 200 meslekten 200'ünde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bu da bir önceki yıla göre, var olanlara 58 yeni meslek dalı eklendiğini ortaya koyuyor.

Coronavirus Pulsnitz | Patienten auf der Intensivstation
Almanya'da kalifiye işgücüeksikliği yaşanan meslek dalları arasında tıbbi asistanlık da varFotoğraf: Robert Michael/dpa/picture alliance

İlgili çalışmaya göre kalifiye iş gücü açığı olan meslek dallarının başında yaşlı ve hasta bakımı, ağır vasıta şoförleri, tıbbi asistanlar, inşaat meslekleri, çocuk bakımı, motorlu taşıt teknolojisi ve yazılım meslekleri geliyor. Bir önceki yıl da, kalifiye eleman açığı yaşanan bu mesleklere ilave olarak 2022'de, otel ve gastronomi, metal yapı ve otobüs şoförü gibi meslek dalları da listeye eklenmiş oldu. Geçen yıl çalışacak eleman bulunamayan meslek dallarının yarısının bu alanlarda olduğu bildiriliyor.

Çalışma Ajansı'nın yaptığı araştırma, söz konusu meslek dallarında arz ve talebin neden birbirinden uzak olduğunu da açığa çıkarıyor. Federal İstihdam Dairesinde işsiz olarak kaydı bulunan kalifiye meslek sahiplerinden sadece yüzde 26'sı, geçen yıl personel sıkıntısı yaşanan meslek dallarında iş aradı.

Almanya'nın kalifiye işgücü için "Fırsat Kartı" projesi

Almanya'da koalisyon hükümeti, bir yasa tasarısı ile kalifiye işgücünün ülkeye göçünü kolaylaştırmayı hedefliyor. Avrupa Birliği (AB) haricindeki üçüncü ülkelerden kişilerin Almanya'da iş aramak için ülkeye gelişini, bir puanlama sistemine dayanan "Fırsat Kartı" ile mesleki deneyim ve niteliğe sahip yabancı vasıflı işçiler Almanya'ya gelebilecek.

Daha önce Federal Meclis'te görüşülen yasa tasarısının en erken 1 Aralık'ta yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

 

dpa,epd,KNA / ET,BK

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