Almanya'da hemşire ve hasta bakıcılara korona ikramiyesi

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesleki baskı altında kalan hastanelerde çalışan hemşire ve hastabakıcılara ikramiye ödenmesi planlanıyor. Alman meclisinin konuyla ilgili yasa tasarısını Cuma günü onaylaması bekleniyor.

Tasarıya göre, hastanelerde çalışan hasta bakım hizmetlerinde çalışan hemşire ve hasta bakıcılara ödenecek ikramiyeler için toplam 100 milyon euro kaynak ayrıldı. Bunun 93 milyon euroluk büyük bölümü resmi sağlık sigortalarına ödenen primlerin oluşturduğu sağlık fonlarından, 7 milyon eurosu ise özel sağlık sigortaları tarafından karşılanacak. İkramiye için ayrılan kaynak, 31 Mayıs'a kadar belirli sayıda Covid-19 hastasının tedavisini üstlenen hastanelere aktarılacak.

Hastane yönetimleri ise bu paranın çalışanlar arasında nasıl paylaştırılacağına karar verecek. İkramiye sadece yataklı hasta bölümünde görevli ve koronavirüslü hastalara doğrudan bakmakla yükümlü personele verilecek.

İkramiye, bu dönemde mesleki açıdan zor koşullarda hasta bakım hizmetinde çalışanların emeğinin takdir edildiğini göstermeyi amaçlıyor. Salgın nedeniyle iş yükünün artmasının yanı sıra hemşire ve hasta bakıcıların uymak zorunda oldukları sıkı hijyen kuralları, koruyucu giysilerle çalışma ve kendi sağlıklarını tehlikeye atma ihtimalinin koşulları zorlaştırdığı belirtiliyor.

Bazı istisnai durumlarda, acil servis çalışanı veya temizlik personeli gibi salgından doğrudan etkilenen meslek gruplarına da ikramiye ödenebileceği belirtiliyor.

İkramiye dağıtabilmesi için, 500'den az yatak kapasiteli hastanelerin yılın ilk beş ayında en az 20; 500'den fazla yataklı hastanelerin de en az 50 hastayı tedavi etmiş olması şartı aranıyor.

Hastanelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar hemşire ve hasta bakıcılara 1500 euroya kadar olan korona ikramiyelerini ödemesi gerekiyor.

epd/JD,EC

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