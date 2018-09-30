 Almanya′da hazır yemekler daha sağlıklı olacak | ALMANYA | DW | 19.12.2018

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ALMANYA

Almanya'da hazır yemekler daha sağlıklı olacak

Almanya Tarım Bakanlığı ile gıda sektörü arasında varılan uzlaşma kapsamında, üreticiler piyasadaki hazır yemeklerde bulunan yağ, tuz ve şeker oranını azaltacaklarını taahhüt etti.

Verpackte Lebensmittel - Tiefkühlpizza (picture alliance/dpa/K.J. Hildenbrand)

Almanya, piyasadaki hazır gıda maddelerini daha sağlıklı hale getirmek için kolları sıvadı. Tarım Bakanı Julia Klöckner, gıda maddelerindeki şeker, tuz ve yağ oranlarının azaltılması için somut hedefler belirleme noktasında çeşitli sektörlerden gıda üreticileriyle uzlaştı. Belirlenen hedeflere 2025 yılına kadar ulaşılması planlanıyor.

Çarşamba günü Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Klöckner, "Gıda sektörü böylesine bir yükümlülüğü ilk kez üstleniyor. Sektör, piyasaya sürdükleri hazır yemeklerdeki şeker, yağ ve tuz oranlarının denetime tabi tutulmasını kabul etti" şeklinde konuştu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Klöckner, "Daha önce böyle bir şey olmamıştı" dedi.

Deutschland PK Julia Klöckner in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

Julia Klöckner

Klöckner, sektör ile hükümet arasında yazılı bir uzlaşı olduğunu belirtti. Klöckner, "Bu metin, alanında tek olmasa da, önemli bir yapı taşı olma niteliğinde. Tabii nihayetinde yükümlülüklerden herkes kendisi sorumlu" diye konuştu.

Meşrubatlara daha az şeker

Bild'in haberine göre sektör ayrıca, sattıkları alkolsüz içeceklerde bulunan toplam şeker miktarını yüzde 15 oranında azaltacaklarını taahhüt etti.

Tahıl, Değirmen ve Nişasta Sendikası'yla yapılan müzakereler sonucunda ise, çocuklar için mısır gevreklerindeki şeker oranının en az yüzde 20 düşürülmesine karar verildi.

Süt ve Süt Ürünleri Sendikası ise, çocuklar için piyasaya sunulan yoğurtların gelecekte "normal" yoğurtlardan daha fazla şeker içeremeyeceği noktasında güvence verdi. Bu, söz konusu ürünlerdeki şeker oranının yaklaşık yüzde 10 azaltılması anlamına geliyor.

Pizzaların da tuzu azalacak

Alman Dondurulmuş Gıda Enstitüsü, pizzalardaki tuz oranının azaltılmasını taahhüt etti. Buna göre artık piyasadaki dondurulmuş pizzalarda 100 gram başına 1,25 gramdan fazla tuz bulunamayacak.

Fırıncılar ise, ortalama üzeri tuz içeren ekmek çeşitlerindeki tuz oranının düşürülmesi noktasında anlaşıldı. Bu noktada ekmek için genel geçer bir üst sınır olmayacağı ve ekmeğin çeşidine göre denetim yapılacağı belirtildi. Buna paralel olarak, Tarım Bakanlığı’nın, unlu mamüllerin minimum yağ içermesi için nasıl kızartılması gerektiğine ilişkin araştırma yaptıracağı belirtildi.

İlk sınav sonbaharda

Tarım Bakanı Julia Klöckner, varılan anlaşma kapsamında, kararlaştırılan yükümlülüklere uyulup uyulmadığına ilişkin ilk testin gelecek sonbaharda yapılacağını belirtti. Klöckner, "Gıda sektörü kurallara uymadığı takdirde nasıl bir yaptırım uygulayabileceğimize bakacağız" dedi.

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Ekmeği daha sağlıklı hale getirmenin yolları

AFP/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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