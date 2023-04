Almanya'da hayat pahalılığı et tüketimini de vurdu

Almanya'da yüksek enflasyon, et tüketiminde büyük düşüşe yol açtı. Buna göre 2022'de kişi başına tüketilen et miktarı 4,2 kilo azalarak 52 kiloya geriledi.

Almanya'da yüksek enflasyon et tüketimini de vurdu. Federal Tarım Enformasyon Merkezi (BZL) verilerine göre 2022 yılında et tüketimi, bir önceki yıla göre kişi başına 4 kilo 200 gram azalarak 52 kiloya düştü.

Almanya'da yıllardır et tüketiminde azalma eğilimi kaydedilmesine rağmen 2022'deki güçlü düşüşte enflasyon nedeniyle yaşanan büyük fiyat artışlarının rol oynadığı tahmin ediliyor. BLZ'den yapılan açıklamada et tüketiminin, verilerin kaydedilmeye başlandığı 1989 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

Et Üreticileri Birliği Direktörü Heike Harstick de yıllardır gözlenen düşüş eğiliminden ziyade 2022'deki düşüş oranının ikiye katlanmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı. Harstick, et ve et ürünlerinde fiyatların son dönemde dramatik bir şekilde arttığına işaret ederek enflasyonun tüketimi azalttığını belirtti. Harstick, enflasyonun yanı sıra medyadaki olumsuz haberler nedeniyle et endüstrisinin bir imaj sorunu yaşadığına da dikkat çekti.

Et fiyatlarında yüzde 20'lik artış

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayıyla kıyaslandığında sığır, dana ve domuz eti yüzde 20 oranında pahalandı, kanatlı hayvan etinde fiyat artışı yüzde 30'u buldu.

BZL verilerine göre 2022'de domuz eti tüketiminde 2,8 kilo, sığır ve dana etinde 900 gram ve tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvan eti tüketiminde kişi başına 400 gramlık düşüş oldu. Ülke içinde talepteki düşüş, üretimin de azalmasına neden oldu. Almanya'da geçen yıl, 2021'e göre domuz eti üretiminde yüzde 9,8, sığır ve dana etinde yüzde 8,2 ve kanatlı hayvan eti üretiminde yüzde 2,9'luk düşüş kaydedildi.

dpa/BK,BÖ

