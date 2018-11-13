Almanya’da havalimanına saldırı planı şüphesi

Almanya ile Fransa arasındaki sınır bölgesinde bulunan bir havalimanına olası bir saldırı planlandığı yönünde gelen uyarıların ardından, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde aramalar yapıldığı bildiriliyor. Stuttgart Savcılığı sözcüsü, Kuzey Ren-Vestfalya'da iki ve Baden-Württemberg'de de bir adreste arama yapıldığını açıkladı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada dört şüpheli şahıs aranıyor.

Ayrıca bölgedeki havalimanlarında artırılan güvenlik önlemlerinin Cuma günü de sürdüğü bildiriliyor. Güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı havalimanları Stuttgart, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden ve Mannheim.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) elindeki bilgilere göre, aranan dört şüpheliden en azından birinin radikal İslamcı çevrelerden olduğu belirtiliyor. İki şüphelinin, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden bir baba-oğul olduğu, geçen hafta Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda fotoğraf çekerken Fransız polisinin dikkatini çektikleri kaydediliyor.

Şüphelilerin Aachen plakalı bir Mercedes-Benz Sprinter ile dolaştığı bildiriliyor. Taşıtın 48 yaşındaki Fas asıllı bir Selefi'ye ait olduğu ve söz konusu kişinin, Alman yetkililerin "kamu güvenliğine yönelik tehdit teşkil edebilecek kişiler” listesinde bulunduğu kaydediliyor.

Güneybatı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (SWR) haberine göre ise Paris'te polislerin dikkatini çeken şüpheliler, Stuttgart Havalimanı'nda da görüldü. Bölgeden sorumlu emniyet görevlileri, şüphelilerin, gözetleme kameralarının kayıtları aracılığıyla teşhis edildiğine dair SWR haberini yorumlamayı reddetti.

İçişleri Bakanı Seehofer, halktan tetikte olmasını istedi

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, şüphelilerin Stuttgart Havalimanı'nda gizli tetkik çalışmasında bulunduğu şüphesinin ardından, diğer havalimanlarına dair benzeri bilgilerin bulunmadığını söyledi. "Tüm havalimanlarında daha dikkatli olunduğunu” belirten Seehofer, yetkililerin "yanlış yere alarm vermek” istemediklerini, sadece insanlara elde bulunan bilgilerin açıkça aktarılacağını kaydetti. İçişleri Bakanı, halktan tetikte olmasını rica ederek, bunun terör saldırılarına karşı "en iyi yöntem” olduğunu belirtti.

Federal Polis sözcüsü de, görev alanı kapsamındaki tüm havalimanlarında bulunan ekiplerin "duyarlı hale getirildiğini” kaydetti. Daha önce Bild gazetesi, Stuttgart Havalimanı'nda ağır silahlarla devriye gezen polislerin görüntülerini servis etmişti. Polislerin Stuttgart Havalimanı'na çıkan yollarda da taşıtları kontrol ettiği bildirilmişti. Güvenlik önlemlerinin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor, ancak uçak seferleri konusunda herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ın havalimanında alınan güvenlik önlemlerinin "sadece bir tedbir” olduğunu belirten polis, "Bu tür bildirimlere veya hadiselere sık sık rastlıyoruz, özellikle de Noel döneminde.” şeklinde konuştu ve Strasbourg'daki Noel pazarında beş kişinin hayatını kaybetmesine neden olan son terör saldırısından sonra yine dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Fas'tan gelen ipuçları

SWR'in haberine göre yetkililer, konuyla ilgili Faslı güvenlik birimlerinin verdiği bilgilerden de yararlandılar. Faslı yetkililerin, internette şüphe uyandıran sohbetler yakaladığı ve bunları Alman birimlere ilettiği kaydediliyor. Söz konusu kayıtlarda Batı'nın izlediği politikaların intikamı olarak, Almanya-Fransa sınırında bir havalimanına saldırı düzenlenmesinden bahsediliyor: "İslam'a karşı savaş veriyorlar, kardeşimle ben de onlarla mücadele etmek için buradayız.” ifadesinin geçtiği sohbette, ayrıca bir kişinin "Tek başına mı olacağım?” sorusu "Hayır, çok kişiyiz” şeklinde cevaplandırılıyor.

dpa,AFP / AÜ,BÖ

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