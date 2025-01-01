Almanya'da havai fişek patlamalarında 5 kişi öldü

Almanya'da yılbaşı gecesi havai fişek patlamaları sonucu beş kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda polis yaralandı. Havai fişekleri tehlikeli şekilde kullandıkları gerekçesiyle yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da yılbaşı gecesi havai fişeklerin uygunsuz kullanımı sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti. Kurbanların tümünün erkek olduğu açıklandı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Geseke şehrinde 24 yaşındaki bir genç, ev yapımı olduğu değerlendirilen havai fişeği ateşlemek istediği sırada yaşanan patlamada öldü.

Saksonya eyaletindeki Oschatz'da 45 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Polis sözcüsü, olayda kullanılan havai fişeğin ancak özel izinle kullanılabilecek cinsten olduğunu ifade etti. Aynı eyalette bulunan Hartha kasabasında ise 50 yaşındaki bir kişi havai fişek patlatmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Başka bir kaza Hamburg yakınlarındaki Ochsenwerder'de meydana geldi, 20 yaşındaki bir genç öldü. Ayrıca Almanya'nın farklı bölgelerinde en az üç kişi de ciddi şekilde yaralandı.

Polise havai fişekli saldırı

Leipzig'de yaklaşık 50 kişi havai fişekler ve şişelerle polise saldırdı. Benzer bir olay Hamburg'da da meydana geldi.

Dresden kentinde yeniyıl böyle karşılandı Fotoğraf: Robert Michael/dpa/picture alliance

Köln'de iki polis maytap patlaması sonucu yaralandı. Başkent Berlin'de ise gece boyunca yaşanan olaylara müdahale eden 13 polis yaralandı, havai fişek isabet eden bir polis memuru ameliyata alındı.

Polis yalnızca Berlin'de, çoğu tehlikeli biçimde havai fişek kullandıkları gerekçesiyle 330 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Almanya'da havai fişeklerin uygunsuz kullanımı durumunda 10 bin euro'ya kadar para cezası söz konusu olabiliyor.

Berlin polisi yüksek gözaltı sayısına karşın yılbaşı gecesinin ciddi bir güvenlik sorunu yaşanmadan tamamlandığını açıkladı.

Yeni yıl coşkusuna hava engeli

Bazı bölgelerde yılbaşı kutlamaları olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanandan daha sakin geçti. Ülkenin kuzeyindeki Sylt Adası'nda fırtına nedeniyle plajda yapılması planlanan kutlamalar iptal edildi. Yılbaşı gecesi Saksonya, Thüringen, Kuzey Ren-Vestfalya'dan Baltık Denizi kıyılarına kadar olan geniş bir bölge için fırtına uyarısı yapılmıştı.

dpa,AFP / MUK,TY

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