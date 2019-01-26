 Almanya′da hava kirliliği sınır değerlerin üzerinde | ALMANYA | DW | 31.01.2019

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ALMANYA

Almanya'da hava kirliliği sınır değerlerin üzerinde

Federal Çevre Dairesi, geçen yıl Almanya'nın en az 35 kentinde hava kirliliğine yol açan azot dioksit değerlerinin sınır değerin üzerinde olduğunu açıkladı. Kirliliğin en büyük nedeni ise dizel motorlu araçlar.

Symbolbild Luftverschmutzung in Deutschland (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

Hava kirliliği Almanya'nın birçok kentinde sorun olmayı sürdürüyor. Federal Çevre Dairesi'nin (UBA) verdiği bilgilere göre, geçen yıl en az 35 kentte havadaki azot dioksit (NO2) değerlerinin Avrupa Birliği'nin insan sağlığı için koyduğu sınır değerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2017 yılında havadaki azot dioksit değerinin sınır değerinin üzerinde olduğu 65 kentten 28'inde 2018 yılına ait rakamların tamamı henüz açıklanmadı.

Rekor Stuttgart'ta

Federal Çevre Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, Almanya'da havada azot dioksit değerinin en yüksek olduğu kent metreküp başına 71 mikrogram ile Stuttgart. Stuttgart'ı 66 mikrogramla Münih izliyor.

Diğer yandan dizel motorlu araçların açığa çıkardığı gazlar nedeniyle oluşan hava kirliliğinde 2017'ye kıyasla küçük bir azalma tespit edildi. Araç trafiğine yakın yerlere kurulan ölçüm merkezlerinden alınan veriler, azot dioksit değerlerinde metreküp başına 2 mikrogramlık azalmaya işaret ediyor. 2017 yılında ölçüm merkezlerinin yüzde 45'i yüksek değerler ortaya koyarken, 2018 tahminlerine göre bu oran yüzde 39 dolayında.

Deutschland Stau auf der A100 in Berlin (Getty Images/S. Gallup)

Federal Çevre Dairesi şehirlerdeki azot dioksit oranlarındaki azalmayı hız sınırı konulması, dizel motorlu araç yasağı, yeni araçların trafiğe çıkması, eski dizel motorlu araçlardaki emisyon yazılımlarının güncellenmesi ve hava durumu ile ilişkilendiriyor.

Şehirlerdeki azot dioksit oranlarındaki yükselmeden ilk etapta dizel motorlu araçlar sorumlu tutuluyor. Almanya'da geçen yıl Hamburg'da kentin belli bölümlerini kapsayan dizel yasağı yürürlüğe girmiş, Stuttgart'ta da yıl başından itibaren kısmi dizel yasağı uygulamaya konmuştu. Frankfurt, Berlin ve Köln gibi büyük kentlerde de bu sene dizel yasağının yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ozon değerleri de endişe veriyor

Federal Çevre Dairesi, sadece azot dioksitin değil, ozon kirliliğinin de arttığına dikkat çekti. Kurumun verilerine göre, hava sıcaklığının rekor değerlere ulaştığı 2018 yazında 265 ölçüm merkezinde ozon değerleri ortalama olarak 37 gün sekiz saat süresince 120 mikrogramlık sınır değerin üzerine çıktı.

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    Şehirlerin hava kirliliği ile mücadele yöntemleri

    Chengdu yayalara hayatı kolaylaştırıyor

    Çin’in en büyük şehirleri de hava kirliliğinin etkileriyle boğuşuyor. Ülkenin 5. büyük kentinde yetkililer yeni bir lüks yerleşim bölgesinde sürüşten çok yürüyüşün daha hızlı olması için uğraşıyor. Plan, bölgedeki yolların en az yüzde 50’sinin araçsız olması. Yaşamsal alanlara ulaşmak 15 dakikada mümkün olacak. Çin toplamda 300 eko-şehir inşa ediyor.

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    Şehirlerin hava kirliliği ile mücadele yöntemleri

    Bogota’da arabasız günler

    Kolombiya’nın başkenti Bogota, muhtemelen dünyanın en gelişmiş otobüs taşıma sistemine sahip. Kent belediyesinin her hafta bir gün kentin 120 kilometrelik bölümünü araçlara kapatma kararını aldığı 1974’ten beri otomobil sürücüleri ikinci sınıf vatandaş konumuna düşmüş durumda. Yüzlerce kilometre bisiklet şeridi eklenen kentte arabasız günlerde bisikletçi sayısı iki katına çıkıyor.

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    Şehirlerin hava kirliliği ile mücadele yöntemleri

    Öncelik toplu taşıma ve bisiklete

    Güney Kore kenti Incheon’un uluslararası ticaret bölgesi Songdo, otomobilden çok toplu taşıma ve bisikleti önceliğine almayı planlıyor. Toplu taşımayla birlikte daha fazla bisiklet yolunun kullanılabilmesi için ekstra geniş yollar inşa edildi. Çoğu konut, kilit olanaklara kısa bir yürüyüş mesafesinde inşa edildi. ‘Akıllı Şehir’in inşaası 2020’de tamamlanacak.

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    Şehirlerin hava kirliliği ile mücadele yöntemleri

    Kaliforniya temiz hava konusunda öncü

    ABD'nin Kaliforniya eyaletineki San Francisco kenti, 2020’ye kadar ana caddelerden Market Street’te tüm araçları yasaklamayı planlıyor. Tasarıya göre toplu taşıma planları daha kolay erişilebilir olacak. Bölge ayrıca daha fazla bisiklet ve yaya dostu olacak. Kaliforniya, önümüzdeki 25 yıl içersinde fosil yakıtlı araçları tamamen yasaklamayı planlayan birkaç eyalet, şehir ya da ülkeden biri.

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    Şehirlerin hava kirliliği ile mücadele yöntemleri

    Mexico City artık bildiğiniz gibi değil

    Mexico City, dünyanın en kirli şehri olarak anılıyordu. Ancak Bogota örneğini izleyip haftanın belirli günlerinde tüm araçları yasakladı. Bu, hava kalitesinde iyileşmeye yol açtı. Meksika’nın başkenti, 2025 yılına kadar tüm dizel araçları yasaklama sözü verdi.

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    Şehirlerin hava kirliliği ile mücadele yöntemleri

    Hava kirliliğine çözüm arayışında

    Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği oranı ve duman sürekli olarak sınırı aşıyor. Elektrikli tuk-tuk’lar bu sorunun hafifletilmesine yardımcı olabilir. 2030’a kadar tüm yeni araçların elektrikle çalışması planlanıyor. Ayrıca eğer üreticiler ekonomik elektrikli arabalar üretebilirse şehir gazla çalışan araçları devre dışı bırakmayı planlıyor.


dpa,DW/BÖ, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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Bugünden itibaren eski model dizel araçlar Hamburg'un iki ana caddesini kullanamayacak. Bu kararla dizel araçları trafikten men eden Almanya'daki ilk şehir Hamburg oldu. Greenpeace yasağı olumlu karşıladığını açıkladı. (31.05.2018)  

Avrupa'da hava kirliliği yarım milyon erken ölüme yol açtı

Avrupa Çevre Ajansı’nın raporu Avrupa’da hava kirliliğinin hala insan sağlığını tehdit eden ölümcül düzeyde olduğunu ortaya koydu. Rapora göre hava kirliliği 2015 yılında yarım milyondan fazla erken ölüme sebep oldu. (29.10.2018)  

Şehirlerin hava kirliliği ile mücadele yöntemleri

İki Alman kenti daha; Essen ve Gelsenkirchen de yakında kentsel alanlarda eski dizel araçları yasaklayacak şehirler listesine eklenecek. Ancak diğer ülkeler de çabalarını artırıyor. (22.11.2018)  

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