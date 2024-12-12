Almanya'da halka çağrı: Acil durumlara hazırlıklı olun

Almanya Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi kamuoyuna en az üç gün boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hazırlıkları yapma çağrısında bulundu.

Almanya'da herkesin olağanüstü gelişmelere, acil durumlara hazırlık yapması isteniyor.

Her haneye, en az üç gün boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeterli miktarda su, gıda, konserve, nakit para, radyo ve pil bulundurulması tavsiye ediliyor.

Çağrıyı yapan kurum, Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK).

BKK'nın Başkan Yardımcısı Rene Funk, haber portalı t-online'a yaptığı açıklamada Almanya'nın sadece askeri savunma yetkinliklerini değil, aynı zamanda sivil savunma ve afetlerden korunma yetkinliklerini de güçlendirmek zorunda olduğunu söyledi.

Funk, "Vatandaşlara sesleniyorum: Acil durumlara hazırlıklı olun. Bu, uzun süreli elektrik kesintileri ihtimalini de kapsıyor" dedi.

Hibrit saldırılar artıyor: Savunmamızı güçlendirmeliyiz

"Dışarıdan gelecek tehditlere karşı savunmamızı güçlendirmemiz gerektiği düşüncesine çok uzağız" eleştirisini dile getiren Funk, düşüncesi rahatsız etse de artık Almanya'da herkesin acil durumlara hazırlık yapma fikrine alışması gerektiğine vurgu yaptı.

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK). Fotoğraf: Christoph Hardt/Future Image/imago images

Özellikle Almanya'nın kritik altyapısına yönelik saldırıların sayısı artarken, bu hazırlıkların yapılmasının önemli olduğunu anlatan afet uzmanı, "Zaten her gün çok sayıda hibrit saldırıya maruz kalıyoruz" dedi.

Almanya'yı yurt dışından hedef alan teknik saldırıların arttığına dikkat çeken Rene Funk, olası elektrik kesintilerinin yol açması muhtemel sonuçları konusunda da uyardı.

"Bir çok kişi elektrik kesintisinin yol açabileceği sıkıntıların farkında değil" sözlerini kaydeden BKK başkan yardımcısı, ışıklar yanmayacağı için aydınlatma sorunu yaşanabileceğine, elektrikli ocakların yanmayabileceğine ama aynı zamanda da su tedariğinde sıkıntı olabileceğine, internetin kesilebileceğine ve bankamatiklerden para çekilemeyebileceğine dikkat çekti.

Hazırlık yaparken neye dikkat edilmeli?

Rene Funk, acil durumlar için yapılan hazırlıkların kişisel ihtiyaçlara ve tercihlere göre değişebileceğini söylemekle birlikte, "Önemli olan elektriğe bağlı olmayan aydınlatma kaynaklarına sahip olmak. Örneğin pille çalışan lambalar, mumlar veya kibritler. Ayrıca kişi başına günde 1,5 litre suya tekabül edecek şekilde su depolanmalı" dedi, kişisel hijyen için de gerekli hazırlığın öngörülmesi gerektiğini vurguladı.

Gelişmelerden haberdar olmak için evlerde pille çalışan radyo bulundurulması öneriliyor. Fotoğraf: Fotolia/Serggod

Kurmalı acil durum radyosu ya da pil ile çalışan radyo bulundurmanın gelişmelerden haberdar olunmasını sağlayabileceğini aktaran Funk, bankamatiklerin çalışmayabileceğine işaret ederek nakit para bulundurulmasını tavsiye etti.

Peki beslenme için hangi önlemler alınmalı?

BKK Başkan Yardımcısı Funk, herkesin en az 72 saatlik bir süreyi kapsayacak şekilde beslenme için gerekli gıda planlaması yapması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Pişirilmesi gerekmeyecek gıdaların, konservelerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Funk, yine fındık gibi kuruyemiş çeşitleri ile kek, tuzlu çubuk ve krakerlerin depolanabileceğini kaydetti.

Daha önce yapılan bir açıklamada da Almanya'daki sığınakların elden geçirilmesi, evlerin bodrum katlırına sığınak yapılmasının teşvik edilmesi önerilmişti.

AFP, KNA/ DA, TY

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?