 Almanya′da hızlı korona testlerinin satışı başladı | ALMANYA | DW | 06.03.2021

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ALMANYA

Almanya'da hızlı korona testlerinin satışı başladı

Almanya'da insanların kendi kendilerine evde uygulayabilecekleri korona testlerinin satışı başladı. Ayrıca, Almanya her vatandaşa haftada bir ücretsiz test yapmayı planlıyor. Kararı eleştirenler de var.

Themenbild Symbolfoto Sonderzulassung für Corona Selbst-Schnelltests

Almanya’da insanların kendi kendine uygulayabilecekleri “hızlı koronavirüs testleri”satışı başladı. Ucuz market zinciri Aldi dahil olmak üzere, çeşitli pek çok yerde cumartesi sabahı itibariyle satışa sunulan testler, kısa bir süre sonra tükendi. Diğer market zincirleri Lidl, Rewe ve Edeka da söz konusu testlerin satışına kısa süre içinde başlamayı planlıyor. Kozmetik mağazaları DM ve Rossmann’ın da salı günü testleri piyasaya sürecekleri belirtildi. Eczanelerin de hızlı testlerin tedarikine başlamak istediği kaydedildi.

Almanya’da üretilen bu hızlı testlerin satışına başlayan Aldi marketlerinde şu an için her müşteriye bir paket alma sınırlaması var. İçinde beş test bulunan bir paketin fiyatı yaklaşık 25 euro. Aldi marketler zinciri, talebin çok yüksek olduğunu ve eğer böyle devam ederse arzın, kampanyanın ilk gününde tükenebileceğini bildirdi. Aldi marketleri sözcüsü “Bu daha ilk parti, ürünün daha fazlası ise yolda” dedi.

Almanya Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü, 24 Şubat’ta vatandaşlar tarafından uygulanabilen bu testlere ilk onayı vermişti.

Weltspiegel 05.03.2021 | Corona | Deutschland Karlsruhe | DM-Markt, Antigemtest

Hızlı testler yaygınlaşıyor mu?

Almanya Sağlık Bakanı Spahn geçtiğimiz haftalarda hızlı sonuç veren koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılacağını ve insanların kendi kendine test yapabilecekleri kitlerin de gerekli izni aldıktan sonra yakında piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.

Profesyoneller tarafından uygulanan ve hızlı sonuç veren testlerin her vatandaşa haftada bir sağlanması gündemde. İnsanların kendi kendine uygulayabileceği testlerin de özel ziyaretler öncesi kullanılmasının faydalı olabileceği söyleniyor.

Almanya’da Sosyal Birlik VdK ise hızlı sonuç veren ve ver her vatandaşa haftada bir sağlanması planlanan testlerin yeterli olmadığı görüşünde: “Haftada bir test, etkinliklere katılabilmenin koşulunun ‘negatif’ sonuç gerektirdiği durumlarda yeterli değil” dedi. Bahsi geçen hızlı testlerin, ücretsiz şekilde sağlık çalışanları tarafından sağlanması planlanıyor. İnsanların kendi kendine yapabileceği ve bugün satışa açılan testler ise ücrete tabi. Haftada bir sağlanacak ücretsiz testlerin yeterli olmadığı, bunun toplumdaki adaletsizlikleri arttıracağını savunan Birlik “Sosyal yaşama katılım, cüzdana bağlanmamalı” açıklaması yaptı.

dpa, epd / AI, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Almanya’da "hızlı testler" yaygınlaşıyor

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, hızlı sonuç veren koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılacağını ve insanların kendi kendine test yapabilecekleri kitlerin de gerekli izni aldıktan sonra yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu.  

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