Almanya'da hükümetle muhalefet arasında göç tartışması

Almanya'da düzensiz göçün önlenmesine yönelik önlemler konusunda hükümetle muhalefet arasında görüşmelerin dün kesilmesinin ardından bugün Federal Meclis'te sert tartışmalar yaşandı.

Solingen kentinde bir Suriyelinin bıçaklı saldırısında üç kişinin ölmesinin ardından ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Friedrich Merz, sınırdan geri çevirme uygulamalarını da içeren yeni düzenlemeler için iş birliği teklifi yapmış ve hükümetle muhalefet arasında görüşmeler yürütülmesi kararlaştırılmıştı. Dün İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in açıkladığı önlemleri yeterli bulmayan Merz, görüşmelerden çekildiklerini açıklamıştı.

Bugün Federal Meclis'te yapılan 2025 bütçe görüşmelerine de göç politikaları konusundaki tartışmalar damgasını vurdu. Başbakan Olaf Scholz, CDU lideri Merz'i düzensiz göçle mücadelede sorumluluktan kaçmakla suçladı. Koalisyon ortağı Yeşillerin meclis grubu eş başkanı Katharina Dröge de Merz'e yüklenerek "kum havuzunda oturup istediği olmayınca elindekileri oraya buraya atan" bir çocuk gibi davrandığını söyledi. Diğer koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) de CDU'ya benzer eleştiriler yöneltti.

Friedrich Merz Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Merz ve CDU'nun sadece Bavyera eyaletinde teşkilatlı kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) grup başkanı Alexander Dobrindt ise Başbakan Scholz ve koalisyon hükümetini düzensiz göçe karşı gerekli kararlılığı göstermemekle suçladı. Belirli bir süreliğine tüm sığınmacıların sınırlardan geri çevrilmesinin gerektiğini vurgulayan Merz, kişilerin Dublin Prosedürü uyarınca AB sınırlarına ilk ayak bastıkları ülkede iltica başvurusu yapması gerektiğini kaydetti.

Scholz ve Merz, hükümet, muhalefet ve eyalet temsilcileri arasındaki görüşmelerin dün kesilmesi sonrasında da birbirilerine sert eleştirilerde bulunmuştu. İki taraf arasında geri çevirmelerin hukukî yorumu konusunda görüş ayrılıkları bulunduğu su yüzüne çıkmıştı. Merz,bunun hukuken mümkün olduğunu savunurken hükümet AB hukukuyla bağdaşmayacağı görüşünü dile getirdi.

Başbakan Scholz, CDU liderinin görüşmeleri çıkmaza sokma kararını iki, üç hafta öncesinden verdiği suçlamasında bulunarak vatandaşların tiyatro oyunu izlemek istemediğini söyledi. Merz ise bu suçlamayı "alçakça" diye nitelendirerek reddetti.

"Muhalefetin oyuna muhtaç değiliz"

Ortak bir çözüm için Birlik (CDU/CSU) partileriyle görüşmelere kapıyı açık bırakan Scholz, "Asla kapıyı kapatmıyoruz. İstedikleri zaman gelebilirler" dedi. Başbakan, hükümetinin etkin bir sınır yönetimi konusundaki önerilerini Birlik partileri olmadan da hayata geçirebileceğini belirterek Federal Meclis'te Birlik partilerinin oyuna muhtaç olmadıklarını söyledi.

Ancak CDU lideri Merz, görüşmelere devam etme teklifini reddederek koalisyon hükümetinin önerilerinin, göçün sınırlanması için gerekenlerin çok gerisinde kaldığını söyledi.

"Yabancı iş gücüne ihtiyacımız var"

Göç ve entegrasyon konusunda yanlış anlaşmalara mahal vermemek için kendi şahsi görüşlerini net bir şekilde ifade etmek istediğini belirten Merz, "Almanya dışa açık ve yabancı dostu bir ülke olmaya devam etmelidir. Göçmen kökenli insanlar olmadan Almanya'da hastaneler, yaşlı bakımevleri, diğer sosyal kuruluşlar, ama aynı zamanda okullar, restoranlar ve pek çok işletme tek bir gün başarılı bir şekilde çalışamaz. Bu nedenle bu insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Önümüzdeki yıllarda Almanya'nın yabancı iş gücü ihtiyacının muhtemelen daha da artacağına işaret eden Merz, "Onlara kapımız açık. Birlik partileri gayet net ve yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde her tür yabancı düşmanlığına ve yabancılara duyulan nefretin her türüne karşıdır" vurgusu yaptı.

dpa,rtr / BK,JD

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