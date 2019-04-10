 Almanya’da hükümete yeni uçak alınıyor | ALMANYA | DW | 11.04.2019

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ALMANYA

Almanya’da hükümete yeni uçak alınıyor

Almanya’da hükümet üyelerinin resmi seyahatlerinde kullandığı uçakların sıklıkla arıza yapması üzerine üç yeni uçak alınacak. A350-900 tipi uçakların değerinin 1 milyar 200 milyon euro olduğu belirtiliyor.

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Alman hükümetinin "Konrad Adenauer" adlı uçağı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra bazı bakanların resmi seyahatleri sırasında hükümete ait uçakların arıza yapması üzerine yeni uçak alınmasına karar verildi. Savunma Bakanlığı’ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Nisan ayı içinde A350-900 tipi üç uçak siparişi verileceği bildirildi.

Alman meclisinin Bütçe Komisyonu Çarşamba akşamı yaptığı oturumda, 1 milyar 200 milyon euro değerindeki uçakların satın alınmasına onay vermişti.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 2020 yılından itibaren ilk uçağın uçuşa hazır olacağı belirtildi. Diğer iki uçak ise iki yıl içinde hazır olacak. Böylelikle, yeni uçakların uzun vadede eskilerinin yerini alacağı kaydedildi. Satın alınacak uçakların 15 bin kilometreye kadar uçuş yapabildiği ifade edildi.

Regierungsflugzeug Airbus A340

Hükümete ait A340 tipi uçağın içinden bir kesit

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların uçaklarında arıza

Son olarak Maliye Bakanı Olaf Scholz’un uçağı arıza yapmıştı. Salı günü Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantısına katılmak üzere Washington'a gidecek olan Scholz'un bindiği A340 tipi "Konrad Adenauer” adlı uçağın tekerleği patlamıştı. Scholz, daha küçük olan A321 tipi bir uçakla Köln’den hareket etmiş, ancak uçak İzlanda’da yakıt ikmali yapmak zorunda kalmıştı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı taşıyan aynı uçağın geçen hafta Pazartesi günü de New York’a inişi sırasında bir tekerleği patlamıştı. Bakan Maas, Şubat ayında uçağının arıza yapması sonucu Mali'de beklemek zorunda kalmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Ocak ayının sonunda yaptığı Etiyopya ziyareti sırasında uçağında arıza meydana gelmişti.

Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in uçağı Afrika ziyareti sırasında arızalanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kasım ayı sonunda uçağının arıza yapması uluslararası düzeyde dikkat çekmişti. Buenos Aires'deki G20 Zirvesi’ne katılmak üzere hareket eden Başbakanın uçağı elektronik aksamındaki arıza nedeniyle Köln/Bonn havalimanına acil iniş yapmak zorunda kalmış, Merkel zirveye gecikmeli olarak katılabilmişti.

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Merkel'in uçağı acil iniş yaptı

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Merkel'e yeni uçak alınıyor

Uçağı bir süre önce arızalanan Almanya Başbakanı Merkel için yeni uçak siparişi verildi. Ancak teslimat süresini uzatacağı için hükümet uçağının, ilk etapta VIP donanıma sahip olması beklenmiyor. (01.02.2019)  

Uçağı bozulan Merkel G20 açılışına katılamayacak

Almanya Başbakanı Merkel’in Arjantin’e gitmekte olan uçağı teknik bir arıza nedeniyle Köln’e acil iniş yapmak zorunda kaldı. Merkel, G20 zirvesinin açılışına yetişemedi. (30.11.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Merkel'in uçağı acil iniş yaptı  

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