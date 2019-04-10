Almanya’da hükümete yeni uçak alınıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra bazı bakanların resmi seyahatleri sırasında hükümete ait uçakların arıza yapması üzerine yeni uçak alınmasına karar verildi. Savunma Bakanlığı’ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Nisan ayı içinde A350-900 tipi üç uçak siparişi verileceği bildirildi.

Alman meclisinin Bütçe Komisyonu Çarşamba akşamı yaptığı oturumda, 1 milyar 200 milyon euro değerindeki uçakların satın alınmasına onay vermişti.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 2020 yılından itibaren ilk uçağın uçuşa hazır olacağı belirtildi. Diğer iki uçak ise iki yıl içinde hazır olacak. Böylelikle, yeni uçakların uzun vadede eskilerinin yerini alacağı kaydedildi. Satın alınacak uçakların 15 bin kilometreye kadar uçuş yapabildiği ifade edildi.

Hükümete ait A340 tipi uçağın içinden bir kesit

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların uçaklarında arıza

Son olarak Maliye Bakanı Olaf Scholz’un uçağı arıza yapmıştı. Salı günü Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantısına katılmak üzere Washington'a gidecek olan Scholz'un bindiği A340 tipi "Konrad Adenauer” adlı uçağın tekerleği patlamıştı. Scholz, daha küçük olan A321 tipi bir uçakla Köln’den hareket etmiş, ancak uçak İzlanda’da yakıt ikmali yapmak zorunda kalmıştı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı taşıyan aynı uçağın geçen hafta Pazartesi günü de New York’a inişi sırasında bir tekerleği patlamıştı. Bakan Maas, Şubat ayında uçağının arıza yapması sonucu Mali'de beklemek zorunda kalmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Ocak ayının sonunda yaptığı Etiyopya ziyareti sırasında uçağında arıza meydana gelmişti.

Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in uçağı Afrika ziyareti sırasında arızalanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kasım ayı sonunda uçağının arıza yapması uluslararası düzeyde dikkat çekmişti. Buenos Aires'deki G20 Zirvesi’ne katılmak üzere hareket eden Başbakanın uçağı elektronik aksamındaki arıza nedeniyle Köln/Bonn havalimanına acil iniş yapmak zorunda kalmış, Merkel zirveye gecikmeli olarak katılabilmişti.

Video izle 00:44 Paylaş Merkel'in uçağı acil iniş yaptı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/39BLZ Merkel'in uçağı acil iniş yaptı

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe