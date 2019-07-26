 Almanya′da hükümete iklim davası | ÇEVRE | DW | 08.08.2019

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ÇEVRE

Almanya'da hükümete iklim davası

Almanya'da hükümet iklimi korumadığı gerekçesiyle dava edildi. İlk duruşma 31 Ekim tarihinde görülecek.

Arşiv

Arşiv

Berlin İdare Mahkemesi çevre örgütü Greenpeace ile üç çiftçi ailenin Federal Hükümet'e karşı iklimi korumadığı gerekçesiyle açtığı davayı görecek.

Greenpeace Almanya'da ilk kez bir mahkemenin hükümete karşı açılan bir iklim koruma davasını görme kararı aldığını duyurdu.

İddia makamı, küresel ısınma ve hükümetin "yetersiz tepkileri" nedeniyle temel haklarının hükümet tarafından ihlal edildiğini ileri sürüyor.

Davacılar 2020 yılına kadar Almanya'nın doğaya saldığı karbondioksit miktarının "kararlı tedbirler" alınarak yüzde 40 oranında düşürülmesini istiyor. Davacı üç ailenin Brandenburg, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde ikamet ettiği belirtiliyor. İlk duruşma Greenpeace'in verdiği bilgilere göre 31 Ekim tarihinde.

"Federal hükümet hesap verecek"

Greenpeace İklim Uzmanı Lisa Göldner "Federal Hükümet etkin iklim koruma tedbirleri almayı sürekli olarak geciktirmesinin hesabını nihayet vermek zorunda kalacak" dedi. Göldner Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iklim politikasının, Almanya'da ve tüm dünyada insanların varlık temelini tehdit ettiği için "düşüncesiz" olduğunu dile getirdi.

Kuzey Denizi üzerinde bulunan Pellworm’da yaşayan davacı Silke Backsen de davanın açılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. "Ada sakinleri olarak iklim krizini çok yakından yaşıyoruz” diyen Backsen kutuplardaki buzulların erimesinin Pellworm adasındaki hayatı da tehdit ettiğini söyledi.

AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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