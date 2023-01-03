  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Koalisyonu oluşturan SPD, FDP ve Yeşiller'in liderleri
Koalisyonu oluşturan SPD, FDP ve Yeşiller'in liderleriFotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'da hükümete duyulan güvende büyük düşüş

14 dakika önce

Almanya'da yapılan bir anket, hükümete güvenin 22 puan düşüşle yüzde 34'e gerilediğini ortaya koydu. Meclise duyulan güven yüzde 37'ye, siyasi partilere duyulan güven yüzde 17'ye düştü.

https://p.dw.com/p/4LhoZ

Almanya'da yapılan bir araştırma, siyasete ve siyasi kurumlara duyulan güvende geçen yıl büyük bir düşüş olduğunu ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın RTL televizyonu için 4 bin 3 kişiyle 15-22 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankete göre hükümete duyulan güven 22 puan birden düşerek yüzde 34'e geriledi. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, 2021 yılı Aralık ayında göreve gelmişti.

Ankete göre SPD'li Başbakan Olaf Scholz'a duyulan güven de bir yıl içinde yüzde 24 oranında azalarak yüzde 33'e geriledi. Eski Başbakan Angela Merkel'e güvenenlerin oranı 2020 Aralık döneminde yüzde 75 olarak kaydedilmişti.

Başbakan Olaf Scholz ve selefi Angela Merkel
Başbakan Olaf Scholz ve selefi Angela MerkelFotoğraf: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Katılımcılara sorulan on siyasi kurum arasında en fazla güven duyulanı ise cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanına güven yüzde 63 olarak kaydedildi, ancak geçen yıla göre 12 puanlık düşüşe de işaret edildi. En az güven duyulan kurum ise siyasi partiler oldu. Siyasi partilere güven yüzde 7'lik düşüşle yüzde 17'ye geriledi. Federal Meclis'e güvenenlerin oranı ise yüzde 13'lük düşüşle yüzde 37 olarak kaydedildi.

Doğudakiler daha az güveniyor

Siyaset kurumlarına güvensizliğin, doğu eyaletlerinde daha fazla olduğu gözlendi. Batı ile doğu arasında en büyük fark, cumhurbaşkanına duyulan güven konusunda oldu. Cumhurbaşkanına güvenenlerin oranı batı eyaletlerinde yüzde 65, doğu eyaletlerinde yüzde 53 olarak kaydedildi.

Aynı şekilde batıda yüzde 33, doğuda yüzde 20 oranında güven duyulan Avrupa Birliği de görüş ayrılığının en belirgin olduğu kurumlar arasında yer aldı. Toplamda AB'ye duyulan güven yüzde 7 azalarak yüzde 31'e geriledi.

dpa,AFP/BK,HT

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Nationalflaggen von Amerika und Deutschland

Araştırma: Almanya ve ABD'de demokrasiye güven azalıyor

Araştırma: Almanya ve ABD'de demokrasiye güven azalıyor

Alman Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı bir araştırmaya göre krizler ve enflasyon Alman ve ABD vatandaşlarının demokrasiye güvenini azaltıyor.
Toplum2 Kasım 2022

Almanya'da seçmenlerin yüzde 80'i ekonomiden mutsuz

Almanya'da seçmenlerin yüzde 80'i ekonomiden mutsuz

Almanya'da yapılan bir araştırma, seçmenlerin yüzde 80'inin ülkedeki ekonomik durumdan memnun olmadığını ortaya koydu.
Ekonomi7 Ekim 2022
Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı salon

MSC'de demokrasilerdeki gerileme, tiranlarla mücadele tartışıldı

MSC'de demokrasilerdeki gerileme, tiranlarla mücadele tartışıldı

Demokrasilerde yaşanan gerilemenin masaya yatırıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda tehditler ve tiranlarla nasıl mücadele edileceği tartışıldı.
Politika19 Şubat 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Koalisyonu oluşturan SPD, FDP ve Yeşiller'in liderleri

Almanya'da hükümete duyulan güvende büyük düşüş

Politika14 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayeti MHP'li isimlere uzanıyor

Sinan Ateş cinayeti MHP'li isimlere uzanıyor

Hukuk ve Adalet5 saat önce
Erdogan bei AKP-Sitzung

Seçime doğru: AKP olası tarihleri ele aldı

Seçime doğru: AKP olası tarihleri ele aldı

Politika7 saat önce
Weimar Cumhuriyeti'nde halk kuyrukta bekliyor

Alman ekonomisi: Hiperenflasyondan yüzde 10 enflasyona

Alman ekonomisi: Hiperenflasyondan yüzde 10 enflasyona

Ekonomi9 saat önce
Kasachstan Diplomatie l Treffen zwischen Erdogan und Putin

Rusya Türkiye'deki seçimlere etki etmek mi istiyor?

Rusya Türkiye'deki seçimlere etki etmek mi istiyor?

Politika10 saat önce
Deutschland Emden | VW-Neuwagen am Hafen

Benzinli ve dizel araçlarda indirim beklentisi

Benzinli ve dizel araçlarda indirim beklentisi

Otomobil ve Mobilite15 saat önce
Türkei Fotoreportage Justiz

Türkiye: 2023'te hangi davalar seçimleri etkileyecek?

Türkiye: 2023'te hangi davalar seçimleri etkileyecek?

Hukuk ve Adalet15 saat önce
Ana sayfaya dön