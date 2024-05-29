Almanya'da hükümet yeni emeklilik paketini kabul etti

Almanya'da bakanlar kurulu, yaşlanan nüfusun emeklilik maaşlarının düşmemesi ve çalışanlar üzerindeki yükün artırmamasını sağlamak amacıyla yeni bir yasa tasarısını kabul etti.

Almanya'da hükümet yaşlanan nüfusun emeklilik maaşlarının finansmanını güvence altına almak için yeni bir emeklilik reformu kabul etti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile Hür Demokrat Partili (FDP) Christian Lindner'in hazırladığı yasa tasarısı bakanlar kurulunda kabul edildi.

Yasa tasarısı, emeklilik maaşının 2039 yılına kadar ortalama maaşın yüzde 48'inin altına düşmemesini güvence altına alıyor. Tasarıda ayrıca emeklilik maaşlarının finansmanı için ek bir bileşen hayata geçiriliyor. "Nesilsel sermaye" adı verilen bu bileşen, emeklilik primlerini sabit tutmak için oluşturulacak ve devlet menkul kıymetler piyasasına para yatıracak. Kredilerle finanse edilen 200 milyar euroluk fondan edilen kârlarla emeklilik sigortasının yükü hafifletilecek.

Maliye Bakanı Christian Lindner kabul edilen paketin son olmadığını Almanya'da emekliliğin finansmanı için yeni paketlere ihtiyaç olacağını belirtti. "Emeklilikte primler toplumun yaşlanması sebebiyle 2030'lu yıllara kadar yükselecek" diyen Lindner "Bu nedenle ikinci emeklilik paketi, üçüncü, dördüncü, beşinci emeklilik paketinin ve vatandaşların ödediği primleri sınırlandırmak için diğer başka çabaların öncüsü" diye konuştu.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil da "Federal Hükümet emeklilik paketiyle resmi emekliliğin tüm nesiller için sabit ve güvenilir kalmasını sağlıyor" dedi. Heil "Çalışkan insanlar gelecekte de tüm bir hayatlarını çalışmayla geçirdikten sonra sabit bir emekliliğe kavuşabilecekler" ifadelerini kullandı.

Emeklilik paketi Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan hükümetin sosyal politika projeleri arasında yer alıyor. Aylarca süren tartışmalarda liberal çizgideki FDP özellikle genç kuşakların emeklilik primleri sebebiyle fazla yük altına gireceği eleştirisinde bulunmuştu. FDP bunun için bir sermaye karşılığı oluşturulmasını istemişti. Almanya'da yaklaşık 21 milyon emekli bulunuyor.

dpa / EC, JD

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