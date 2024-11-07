Almanya'da hükümet krizi: Muhalefetten erken seçim baskısı

Almanya'da SPD ile Yeşiller'in oluşturduğu azınlık hükümeti şekillenirken, muhalefet Scholz'un en kısa zamanda güven oylamasına giderek ve erken seçimlerin önünü açmasını istiyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i "güvenini zedelediği" gerekçesiyle görevinden alması ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetinin dağılması sonrasında SPD ve Yeşiller partisinden oluşan azınlık hükümeti şekillenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier bugün FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner, Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger ve Adalet Bakanı Marco Buschmann'ı görevlerinden azlederken, yeni Maliye Bakanı Jörg Kukies'e de mazbatasını verdi.

Bugüne kadar Başbakanlıkta müsteşar olarak görev yapan, Başbakan Scholz'un ekonomi konularındaki danışmanı Kukies, G7 ve G20 zirvelerinde, Scholz adına sonuç bildirgeleri ile ilgili müzakereleri yürüten kişi olarak da tanınıyordu.

Yeni Maliye Bakanı Jörg Kukies mazbatasını Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den aldı Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Kukies, öğleden sonra Federal Meclis'te yemin ederek görevine başladı.

Cem Özdemir Eğitim Bakanı olarak da görev yapacak

Hür Demokrat Partili Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ise partisinden istifa ederek, bağımsız olarak bakanlık görevini sürdüreceğini ve hükümette kalacağını açıkladı. Wissing, ayrıca Adalet Bakanı olarak da görev yapacak.

Yeşiller partisinden Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ise SPD ile Yeşiller'in oluşturduğu azınlık hükümetinde Eğitim Bakanlığı görevini de üstlenecek.

SPD'li Başbakan Scholz, FDP'nin koalisyondan ayrılması sonrasında hükümet çalışmalarına ilk etapta Yeşiller ile devam etmeyi ve Ocak ayı ortasında parlamentoda güven oyu istemeyi hedefliyor. Bu şekilde erken seçimlerin önünü açmayı isteyen Scholz, en geç Mart ayı sonunda erken seçime gidilebileceğini öngörüyor. Başbakan'ın Federal Meclis'te güvenoyu talep etmesi ve güvenoyu alamaması halinde ülkede 60 gün içinde seçimlerin yapılması gerekiyor.

Ancak SPD ile Yeşiller'in parlamentodaki milletvekili sayısı çoğunluğu sağlamadığı için, Scholz'un hükümet çalışmalarına devam edebilmesi için muhalefetin desteğine ihtiyacı var.

Muhalefetten erken seçim baskısı

Scholz'un bu planlarına itiraz eden muhalefet partileri erken seçimin ertelenmemesi için baskıyı artırıyor. Güven oylamasının Ocak ayında yapılmasını geç bulan muhalefet partileri, gelecek günler içinde hükümetin güven oyu istemesi çağrısı yapıyor.

CDU lideri Merz bugün Başbakanlık'ta Scholz ile görüştü Fotoğraf: Markus Schreiber/AP/picture alliance

SPD'li Başbakan Scholz ile bir araya gelen ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz'in, gelecek günlerde güven oylamasına gidilmesi şartıyla hükümet krizi konusunda görüşmeye hazır olduğu mesajı verdiği belirtildi. Fransız haber ajansı AFP'nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri çevrelerinden edindiği bilgilere göre, Birlik partilerinin Federal Meclis'in gündemindeki konular veya yasa tasarıları konusunda görüşmeye hazır olduğunu belirten Merz, ancak bunun için Scholz'un "gelecek günler içinde" güven oyu istemesinin şart olduğunu söyledi. Fakat Scholz'un güven oylamasının Ocak ayı içinde yapılmasında ısrar ettiği aktarıldı. Bu nedenle de Scholz ve Merz arasında 25 dakika süren görüşmenin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Merz, Scholz ile görüşmesi öncesinde sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Ocak ayının ikinci yarısında erken genel seçim yapılması çağrısında bulunmuş, Almanya'nın Federal Meclis'te çoğunluğu sağlamayan bir hükümet ile aylar boyunca yönetilemeyeceğini ifade etmişti.

Sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) lideri Sahra Wagenknecht de erken seçimin ertelenmemesini istedi. Koalisyondaki "personel kaosu erken seçimlerin ertelenmeyeceğini gösteriyor" diyen Wagenknecht "Başbakan uzun zamandır her türlü kontrolü kaybetti. Hiçbir vatandaş bu kaosu anlamıyor" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) lideri Alice Weidel ise ülke için "gereken yeni başlangıcın mümkün kılınması için" Scholz'dan derhal güven oylamasına gitmesini istedi.

Başbakan Scholz'un dün Maliye Bakanı olarak görevden aldığı FDP Genel Başkanı Lindner de "Derhal güven oylaması ve erken seçim yapılması" çağrısında bulunarak, Almanya'nın vakit kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'da normal takvime göre parlamento seçimlerinin 28 Eylül 2025'te yapılması öngörülüyordu.

DW, AFP, dpa, Reuters/JD, HT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?