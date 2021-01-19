Almanya'da hükümet kısıtlamaları sertleştirerek uzatmayı planlıyor

Başbakan Angela Merkel, korona pandemisinin etkisini kırmak amacıyla uygulanan kısıtlamaların uzatılması ve kapsamlarının genişletilmesi konularını istişare etmek üzere bugün eyalet başbakanları ile görüşecek.

Yerel saatle 14.00'de başlaması planan görüşmede 31 Ocak'a kadar geçerli olan kısıtlamaların süresinin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kısıtlamalar uzatılıyor

Federal hükümetin görüşme öncesi basına sızan taslak metninde mevcut kısıtlamaların 15 Şubat'a kadar uzatılması öngörülüyor.

Taslakta ayrıca toplu taşıma araçlarında, dükkan ve mağazalarda cerrahi ya da koruma gücü yüksek FFP 2 maske takma zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

Basında çıkan haberlere göre, Federal Hükümet'in taslak metninde okulların da o tarihe kadar kapalı kalacağı yer alıyor. Okullarla ilgili karara gerekçe olarak, koronavirüs mutasyonunun yaygın haldeki mevcut virüse oranla çocuklar ve ergenlere daha kolay bulaşma riski gösterildi.

Taslak metinde ayrıca, yaşlılar ve bakım evlerinde kalanların daha iyi korunmalarına yönelik tedbirlerin artırılacağı bilgisine de yer verildi.

FFP2 maskeleri

Buna göre bakım evi personelinin FFP 2 maskesi takması ve binalara girişlerde hızlı testler yapılması öngörülüyor.

Taslak metinde evden çalışma (Homeoffice) konusunda yasal düzenleme yapılacağına ilişkin bir bilgi yer almazken işletmeler için, mümkün olması halinde personelin evden çalışmasına izin vermesi gereken bir düzenlemenin kabul edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Merkel ve 16 eyalet başbakanının görüşmesinde ayrıca yeni olası önlemlerin de ele alınması bekleniyor. Bu bağlamda henüz netlik kazanmayan evden çalışmanın (Homeoffice) teşvik edilmesi, toplu taşımada yeni tedbirlere başvurulması ve federal düzeyde gece sokağa çıkış kısıtlamaları gibi konular masaya yatırılacak.

Halktan kısıtlamalara destek

Uzmanlar, enfeksiyon sayısını azaltmak için daha sıkı önlemler alınması tavsiyesinde bulunurken yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın da bu yönde kararlara destek verdiği sonucu çıkıyor.

YouGov adlı anket şirketinin bir araştırmasına göre görüşüne başvurulan Almanların yüzde 40'ı mevcut kısıtlamaların daha da sertleştirilmesini istiyor. Yüzde 21'i ise mevcut uygulamanın aynen sürmesi gerektiğini düşünüyor. Sadece yüzde 13'ü artık kısıtlamalara son verilmesi gerektiğini belirtiyor.

dpa,epd,AFP/TY,HT

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