 Almanya′da hükümet kısıtlamaları sertleştirerek uzatmayı planlıyor | ALMANYA | DW | 19.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da hükümet kısıtlamaları sertleştirerek uzatmayı planlıyor

Almanya'da Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları kısıtlamaları değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Basına sızan taslak metne göre mevcut kısıtlamalar 15 Şubat'a kadar uzatılacak.

Tıpbi maske zorunluluğu gündemde

Tıpbi maske zorunluluğu gündemde

Başbakan Angela Merkel, korona pandemisinin etkisini kırmak amacıyla uygulanan kısıtlamaların uzatılması ve kapsamlarının genişletilmesi konularını istişare etmek üzere bugün eyalet başbakanları ile görüşecek.

Yerel saatle 14.00'de başlaması planan görüşmede 31 Ocak'a kadar geçerli olan kısıtlamaların  süresinin uzatılmasına  kesin gözüyle bakılıyor.

Kısıtlamalar uzatılıyor

Federal hükümetin görüşme öncesi basına sızan taslak metninde mevcut kısıtlamaların 15 Şubat'a kadar uzatılması öngörülüyor. 

Taslakta ayrıca toplu taşıma araçlarında, dükkan ve mağazalarda cerrahi ya da koruma gücü yüksek FFP 2 maske takma zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

Basında çıkan haberlere göre, Federal Hükümet'in taslak metninde okulların da o tarihe kadar kapalı kalacağı yer alıyor. Okullarla ilgili karara gerekçe olarak, koronavirüs mutasyonunun yaygın haldeki mevcut virüse oranla çocuklar ve ergenlere daha kolay bulaşma riski gösterildi.

Taslak metinde ayrıca, yaşlılar ve bakım evlerinde kalanların daha iyi korunmalarına yönelik tedbirlerin artırılacağı bilgisine de yer verildi.

FFP2 maskeleri

FFP2 maskeleri

Buna göre bakım evi personelinin FFP 2 maskesi takması ve binalara girişlerde hızlı testler yapılması öngörülüyor.

Taslak metinde evden çalışma (Homeoffice) konusunda yasal düzenleme yapılacağına ilişkin bir bilgi yer almazken işletmeler için, mümkün olması halinde personelin evden çalışmasına izin vermesi gereken bir düzenlemenin kabul edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Merkel ve 16 eyalet başbakanının görüşmesinde ayrıca  yeni olası önlemlerin  de ele alınması bekleniyor. Bu bağlamda henüz netlik kazanmayan evden çalışmanın (Homeoffice)  teşvik edilmesi, toplu taşımada yeni tedbirlere başvurulması ve federal düzeyde gece sokağa çıkış kısıtlamaları gibi konular masaya yatırılacak.

Halktan kısıtlamalara destek 

Uzmanlar,  enfeksiyon sayısını azaltmak için  daha sıkı önlemler alınması tavsiyesinde bulunurken yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın da bu yönde kararlara destek verdiği sonucu çıkıyor.

YouGov adlı anket şirketinin bir araştırmasına göre görüşüne başvurulan Almanların yüzde 40'ı mevcut kısıtlamaların daha da sertleştirilmesini istiyor. Yüzde 21'i ise mevcut uygulamanın aynen sürmesi gerektiğini düşünüyor. Sadece yüzde 13'ü artık kısıtlamalara son verilmesi gerektiğini belirtiyor.

dpa,epd,AFP/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkel: Kapanma tavsiyesini değerlendiriyoruz

Okulların ve dükkanların kapanması, alkol yasağı ve sokağa çıkma kısıtlamaları. Almanya Başbakanı Angela Merkel yıl başında sert kısıtlamalar için çağrı yaptı.  

Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

Almanya ekonomisi koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldü. Alman ekonomisi en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında bu denli küçülmüştü.  

Benzer içerik

USA Symbolbild Einreise

Trump bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya uygulanan seyahat yasağını kaldırdı 19.01.2021

Görevini çarşamba günü Joe Biden'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump pandemi nedeniyle bazı Avrupa ülkeleri ile Brezilya'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.

Lockdown I Köln I Wenige Passanten in der Innenstadt

Almanya koronavirüs kısıtlamalarını uzatmaya hazırlanıyor 18.01.2021

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yürürlükte olan kısıtlamaların daha da sertleştirilerek uzatılması gündemde. Karar için gözler Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile Salı günü yapacağı toplantıda.

Symbolbild | Schönheit-Operationen

Pandemi estetik ameliyatları katladı 14.01.2021

Almanya’da pandemi döneminde pek çok sektör zarar ederken, estetik ameliyatlarda büyük artış oldu. En büyük rağbet kapanma nedeniyle kilo alanlardan.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya koronavirüs kısıtlamalarını uzatmaya hazırlanıyor

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yürürlükte olan kısıtlamaların daha da sertleştirilerek uzatılması gündemde. Karar için gözler Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile Salı günü yapacağı toplantıda.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  