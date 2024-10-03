Almanya'da hükümet içinden çatlak ses

Almanya'da federal hükümeti oluşturan koalisyondaki partilerden Hür Demokratlar'ın (FDP) Genel Başkanı ve Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, hükümetin görev süresini doldurmadan dağılabileceğini dile getirdi.

Table.Briefings isimli haber portalına röportaj veren Lindner, "İstikrar Almanya için son derece önemlidir ancak bazen hükümetin kendi sorunun bir parçası olabilir" diyerek "Bir hükümetin kendine her daim zamanın gerekliliklerini yerine getirebiliyor muyum sorusunu sorması gerektiğini" ifade etti.

Partisi FDP'nin Eylül ayında yapılan Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyalet seçimlerinde aldığı son derece kötü sonuçların ardından genel başkanlığı bırakmayı düşünmediğini aktaran Lindner, söz konusu neticelerin parti olarak kendi hatalarından değil, parçası oldukları koalisyon hükümetinden kaynaklandığını savundu. "Seçmenimiz bize 'çok fazla kırmızı-yeşil (koalisyonda yer alan Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller'e atfedilen renkler) siyaset yapıyorsunuz' diyor. FDP'nin programında ve değerlerinde bir sorun yok" diyen Lindner, 2025 yılının Eylül ayında yapılması planlanan genel seçimlere partisinin başbakan adayı olarak girmek istediğini dile getirdi. Lindner ayrıca "Partime liderlik edebileceğime ve federal parlamento seçimlerinde iyi bir sonuç alacağımıza inanmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Borç freninden yaviz yok

Maliye Bakanı olarak borç freni ve Avrupa Birliği (AB) borçlanma kurallarına uymayı sürdüreceğini vurgulayan Lindner bütçede kaynakların farklı kullanımı için yeterince potansiyel bulduğunu belirterek "Düzensiz göçün sosyal devletimize olan yükünü omuzlamak ya da Yurttaşlık Ödeneği (Bürgergeld) ve bazen orta sınıfa kadar sağladığımız kira yardımı için ne kadar para harcadığımıza baktığım zaman, bunlar milyarlarca euro" dedi.

Almanya'da uygulanan "borç freni", "devletin sadece elde ettiği gelir kadar para harcayabileceğine" dair Federal Anayasa'da yer alan ilgili kanuna verilen isim. 2014'ten 2019'a kadar sorunsuz işleyen söz konusu kural sayesinde denk bütçe sağlanmıştı.

AFP / ET,EC

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